Полет на Луну и замена МКС: Путину рассказали, что ждет российскую космонавтику

Глава Роскосмоса рассказал Путину о строительстве российского аналога МКС. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В День космонавтики Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

- Мы все время говорим о том, что это (космическая отрасль – Ред.) чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны, - президент в самом начале объяснил, зачем мы тратим деньги на космос.

От тут же напомнил, что в этом году корпорация получит 251 млрд. рублей субсидий. В прошлом, для сравнения, было 224 млрд.

В ответ Борисов отметил. что сейчас стране в условиях санкций «не уронить достоинство», которым «гордилась» страна.

- Финансовое положение в отрасли стабильно, мы понимаем, куда нам двигаться, - заверил глава Роскосмоса.

Судя по всему, после прошлых докладов о лунной программе, о строительстве многоразового корабля, наш приоритет снова поменялся. Теперь мы занимаемся новой орбитальной станцией.

- По решению правительства работа МКС продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике, - заявил Борисов.

Эскизный проект станции будет готов летом.

- Одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться в подготовке к реализации наших планов по Луне, - уточнил Путин.

Глава Роскосмоса подтвердил, что новая орбита с новой радиационной обстановкой позволят изучить технологии полета в дальний космос.