Почему резко ослаб рубль: наибольшее влияние оказал один фактор

Депутаты интересовались у Набиуллиной, почему в последние месяцы наша валюта только и делает, что слабеет. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава ЦБ в среду выступала в Госдуме. Депутаты интересовались у Набиуллиной, почему в последние месяцы наша валюта только и делает, что слабеет. С начала года рубль ослабел по отношению к американцу более чем на 15%. Причем половина этого падения произошла с конца марта. По словам главы Центробанка, это произошло по одной причине – из-за дисбаланса между экспортными доходами и расходами на импорт.

В целом мы до сих пор зарабатываем больше, чем тратим. Но если в прошлом году валютный профицит был рекордным, то сейчас он заметно снизился. Во-первых, потому что снизилась стоимость нефти и другого сырье, которое мы продаем за рубеж. Во-вторых, увеличились закупки по импорту, потому что бизнес за год смог наладить альтернативные поставки продукции.

- Импорт достаточно быстро восстановился, поэтому сальдо текущего счета, то есть разность между суммой экспорта и импорта, стало уменьшаться. В прошлом году эта разность была рекордно высокая. Сейчас гораздо ниже, и, конечно, это влияет на курс, — пояснила Эльвира Набиуллина.

На фоне резкого ослабления рубля некоторые эксперты и депутаты стали говорить, что пора снова вводить валютные ограничения. Например, заставлять экспортеров заводить выручку внутрь страны и обязательно продавать полученные нефтедоллары и юани.

- Компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Доля продаж, может быть, уменьшилась, но не сильно, - пояснила глава ЦБ.

По ее мнению, сейчас продается выручка предыдущих периодов. Она небольшая. Поэтому на валютном рынке и возник дисбаланс в пользу доллара. Сейчас цена на нефть поднялась, поэтому в ближайшие периоды экспортеры будут продавать больше выручки. А значит, это должно немного укрепить рубль. Часть экспертов считают, что он может вернуться в диапазон от 75 до 80 рублей.