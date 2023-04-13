Банки повышают ставки по вкладам до 10,5% годовых

Фото: Пресс-служба МКБ

Российские банки продолжают повышать ставки по вкладам. Эта тенденция наметилась еще в ноябре и декабре, когда кредитные организации боролись за клиентов в преддверии Нового года. Праздничные акции тогда предлагали очень заманчивые условия на долгосрочные вклады, привлекая клиентов депозитами под 9,5% - 10% годовых на три года.

Эксперты отмечают: с приходом весны ставки по вкладам продолжают расти. Причем особенно высокие проценты сейчас предлагаются по длинным депозитам до трех лет. Например, Московский кредитный банк объявил о запуске нового продукта – вкладе «МКБ. Яркий» с доходностью до 10,5% годовых. Такие условия доступны при размещении минимальной суммы в 100 тысяч рублей на срок до 1100 дней. При этом клиенты могут выбрать любой срок – например, 95 или 185 дней, но самый высокий доход им принесет именно долгосрочный вклад.

Начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева объяснила «КП»: «Ежедневно мы общаемся с клиентами, слышим их запросы. Мы заметили, что обращений на открытие долгосрочных вкладов стало больше, поэтому возникла идея предложить достаточно высокий процент на актуальный срок», - рассказала Юлия Алексеева.

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