Чем опасна нулевая ипотека: застройщики маскируют завышение цен на жилье

Набиуллина заявила о "нехороших тенденциях" на рынке ипотеки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противоборство Минстроя и ЦБ продолжается. В первом ведомстве ратуют за то, чтобы правительство приняло как можно больше программ поддержки отрасли. А в Центробанке ратуют за финансовую стабильность. По мнению Эльвиры Набиуллиной, нулевая ипотека и подобные акции застройщиков слишком рискованны как для заемщиков, так и для банков.

- Внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции. С помощью так называемых ипотек с кешбэком, под ноль процентов и так далее. Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку — с низким первым взносом, залогом по завышенной цене, - пояснила глава ЦБ.

Финансовый регулятор сначала просто рекомендовал банкам не заигрываться в подобные кредитные продукты. Но застройщикам все равно нужно продавать. Поэтому они продолжают предлагать их клиентам.

- Схема за схемой изобретается. Если это будет продолжаться, нам нужны будут законодательные решения. Мы придем к вам (депутатам. - Ред.) за вашей помощью, чтобы прекращать такие практики, которые по сути дела нагружают людей, - сказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, особенность нулевой ипотеки и прочих подобных программ заключается в том, что проценты за первые 5 - 10 лет клиент платит банку сразу при покупке жилья. В итоге оно продается дороже на 20 – 30%. Но ставка при этом снижается до нуля, а ежемесячный платеж становится более подъемным.

Выгодной такая сделка станет для клиента лишь в том случае, если он будет платить по ипотеке весь срок договора. А если же захочет продать квартиру в первые годы, фактическая ставка будет сильно выше рыночной.

Более того, если у заемщика в какой-то момент не останется возможности платить по ипотеке, велик риск того, что даже продажа квартиры не позволит ему полностью погасить долг перед банком. Может получиться так, что и жилье придется отдать, и еще кредит останется. Вот этого и боится ЦБ. Чтобы на очередном витке кризиса не пришлось помогать тысячам «нулевых ипотечников».

Пока законодательных ограничений на подобную ипотеку не принято. Но ЦБ сделал то, что в его силах. Выдавать подобные кредиты с 15 марта банкам стало не так выгодно. Теперь под подобные займы им придется формировать дополнительные резервы.