Херш заявил, что Зеленский присвоил себе переданные Украине 400 млн долларов Фото: REUTERS

Мы уже давно говорим, что при Зеленском Украина не увидит мира, разве что только после полного разгрома и капитуляции. При этом, глава нынешнего режима явно постарается сбежать. Причина борьбы "до последнего украинца" при этом заключается не столько в русофобии Зеленского и аналогичном настрое Вашингтона, сколько в жадности нынешнего президента (пока еще) Украины. Именно он и его команда гребут деньги во время войны даже не лопатами, а бульдозерами, делая их на всем.

И вот теперь это заявлено не журналистами из "страны-агрессора", а светилом американской журналистики, лауреатом Пулитцеровской премии, легендарным расследователем Сеймуром Хершем, написавшим новую статью о коррупции на Украине.

Как заявил Херш, по оценкам ЦРУ, только за прошлый год Зеленский и компания присвоили себе более 400 млн долларов, и это только на закупках дизельного топлива. Как ни странно прозвучит на первый взгляд, на закупках солярки из России. Вполне закономерный вопрос, кто продает стратегическое топливо во время конфликта, но все мы далеко не дети и прекрасно понимаем, что данная торговля выстроена через сеть компаний-прокладок

- Зеленский покупал дизельное топливо у русских со скидкой”, - сказал мне один осведомленный сотрудник американской разведки. “ А кто платит за газ и нефть? Мы. Путин и его олигархи зарабатывают на этом миллионы”, - пишет Херш. - Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Зеленским, использует средства американских налогоплательщиков, чтобы дорого платить за жизненно необходимое дизельное топливо, которое поддерживает украинскую армию в движении в ее противостоянии с Россией. Украинский президент и многие из его окружения снимали неисчислимые миллионы с американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива.

То есть реально у Зеленского нет ничего, ни топлива, ни денег. Но он оплачивает солярку деньгами, выделенными ему Вашингтоном, при этом часть этих денег попросту крадет.

- Вопрос о коррупции был напрямую поднят Зеленским на встрече в январе прошлого года в Киеве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Его послание украинскому президенту, как мне сказал сотрудник разведки, непосредственно осведомленный об этой встрече, было взято из фильма о мафии 1950-х годов, - поделился Херш далее. - Высокопоставленные генералы и правительственные чиновники в Киеве были разгневаны тем, что они считали жадностью Зеленского…, потому что "он забирал бОльшую долю снятых денег, чем оставалось генералам".

Кстати, как пишет Херш, глава ЦРУ Бернс "представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве. Зеленский ответил на американское давление десять дней спустя, публично уволив десять самых наглых чиновников из списка и почти ничего больше не сделав. "Десять человек, от которых он избавился, нагло хвастались имеющимися у них деньгами — разъезжали по Киеву на своих новых "мерседесах", - сказал мне сотрудник разведки".

Эти 400 миллионов долларов, во-первых, явно сильно заниженная цифра. А во-вторых, в-третьих и т.д., вплоть до в-десятых, это только одна статья закупок и расходов. А их там таковых немерено. Обмундирование, вооружение, транспортное обслуживание, продовольственное снабжение, оборудование – это лишь часть тех разделов расходов, к которым присосались Зеленский и его команда, где счет шел, в общей сложности, шел на миллиарды, причем, не гривен, а долларов.

Не зря же в Киеве говорят о миллиардных счетах Зеленского в офшорах и скороспелых миллиардеров в его команде. И кто-то думает, что эти гопники бросят такое прибыльное дело ради сбережения каких-то украинцев? На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Зеленский прекрасно понимает, что чем больше украинцев убьют, тем меньше их останется, а, значит, вероятность того, что с него спросят и до него дотянутся украинцы, уменьшается со снижением численности самих украинцев.

А вы тут: "Мир! Мир." А зарабатывать и харчеваться Зеленскому тогда дальше где и как? Не на рояле же играть…