Вирус птичьего гриппа H3N8 добрался до людей в Китае. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первой смерти человека от варианта птичьего гриппа А (H3N8). Скончалась 56-летняя женщина из Китая, третья в истории пациентка с этим вирусом. KP.RU посмотрел, что это за вирус H3N8, что стало с первыми двумя заразившимися в Китае людьми и грозит ли нам новая пандемия.

ЧТО ЗА ВИРУС ПТИЧИЙ ГРИПП А (H3N8) И КАКИЕ СИМПТОМЫ

Штаммы H3N8 изначально выделили у красноперых уток (Tadorna ferruginea) и обыкновенных красноперок (Tringa totanus). В период с 2011 по 2019 год патогенный вариант птичьего гриппа H3N8 находили у диких уток – крякв в Бельгии, Чехии, Финляндии и Венгрии. Утки болели, но не сильно.

Об опасности этого варианта птичьего гриппа заговорили, когда стали находить его у млекопитающих: собак, лошадей и морских котиков.

Первыми H3N8 от птиц как-то подцепили лошади, было это еще в 1970-х. Вспышки заразы фиксировали у молодых животных на ипподромах. Однако лошади переносят этот вариант гриппа хорошо, смертность низкая, в основном дело обходится лихорадкой, конъюнктивитом и выделениями из носа.

В 2004 году ветеринары зафиксировали вспышку гриппа H3N8 у борзых собак во Флориде с летальностью (число погибших особей от числа заразившихся) почти 40%. Погибали собаки от тяжелейшей пневмонии, правда, тогда вспышка была локальной, дальше инфекция не распространилась. Штамм вируса у борзых изучили и стало ясно, что вирус, ответственный за эту вспышку, пришел от лошадей, в организме которых мутировал и получил возможность заражать новые виды с повышенной трансмиссивностью. Это значит, что между собаками он распространялся намного быстрее, чем делал это среди лошадей. Тогда речь шла о собаках в питомнике, но, теоретически, борзые как-то могли подцепить этот грипп от лошадей на ипподроме.

В 2011-м году за четыре месяца 162 тюленя в Новой Англии на северо-востоке США погибли от пневмонии, вызванной подтипом H3N8. Штамм приобрел мутацию, которая повысила его способность передаваться между хозяевами-млекопитающими. Отдельные случаи заражения находили у свиней и осликов. Теперь вирус добрался до людей в Китае.

ЧТО СТАЛО С ПЕРВЫМИ ПАЦИЕНТАМИ, КАКОВА ЛЕТАЛЬНОСТЬ

Достаточно подробно известна история самого первого человека с этим новым для человечества вариантом птичьего гриппа. 25 апреля 2022 года китайское управление здравоохранения сообщило о заражении гриппом A (H3N8) 4-летнего мальчика из провинции Хэнань. И это был первый зафиксированный случай заражения человека штаммом H3N8.

5 апреля 2022 года у ребенка поднялась температура, дальше за несколько дней появились кашель и одышка, и 10 апреля 2022 года он был госпитализирован в критическом состоянии с тяжелой пневмонией.

20 апреля 2022 года Национальный центр по борьбе с гриппом Китайского центра по контролю заболеваний провел тест образца, присланного врачами из провинции Хэнань, и подтвердил, что в образце действительно вирус A (H3N8), все гены которого имеют птичье происхождение, а значит, искать источник стоит именно в птицах. После сопоставления данных выяснилось, что мальчик мог заразиться от цыплят, которых разводили на заднем дворе дома, где он жил. Там пробы были положительными. Впрочем, вирус нашли и в птице на соседнем рынке.

Родных и близких мальчика также протестировали и пронаблюдали, никаких симптомов у них обнаружено не было.

Второе заражение случилось в мае 2022 года. Ребенок заболел после того, как побывал на птичьем рынке, но отделался легкими симптомами.

В январе 2022 года образцах с рынков живой птицы в Китае уже находили штамм H3N8, хотя генетический состав этих вирусов отличается от того, который оказался у первого заразившегося мальчика.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о зафиксированной в Китае первой смерти человека от варианта птичьего гриппа А (H3N8). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ПТИЧИЙ ГРИПП МОЖЕТ ЗАРАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, все вирусы птичьего гриппа А могут попадать к человеку или животным двумя основными путями:

- Непосредственно от инфицированных птиц или из среды, зараженной вирусом.

- Через промежуточного хозяина.

Непосредственно заразиться можно через слизь, слюну и фекалии инфицированных птиц. Причем очень много вирусных частиц должно попасть человеку в глаза, нос или рот.

Чтобы произошло заражение через промежуточного хозяина, должны случиться рекомбинация вируса и «антигенный сдвиг», то есть вирусы гриппа А двух разных видов должны заразить одного и того же человека или животное одновременно и обменяться генами.

Вариант этот сложный, но не невозможный. К счастью, в отношении птичьего гриппа А никаких подобных изменений не случилось, но такой «сдвиг» произошел весной 2009 года для свиного грипп А (H1N1). Тогда он получил способность заражать людей, наработав себе гены североамериканских и евразийских свиней, людей и птиц, и, быстро распространившись, вызвал пандемию в Мексике и США. При таких «сдвигах» у большинства людей практически нет иммунитета против нового вируса. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что, по крайней мере, пока, риск развития большой эпидемии, а тем более пандемии, низкий:

- Самое главное, что этот вирус действительно очень слабо передается от человека к человеку, - объясняет эксперт. – Тут нужна очень высокая доза (вирусных частиц, которые попали в организм человека - прим. Ред). Тесный контакт проживающих вместе людей. Такого рода вирусы опасны для человека, который заразился, но они, скорее всего, не могут быть причиной эпидемии, которая распространяется, как пожар.