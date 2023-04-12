Каждый третий россиянин хотел бы отправиться в космос

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня исполняется 62 года первому полету человека в космос. Юрий Гагарин стал первым летчиком-космонавтом, вышедшим в космос и облетевшим Землю. Тогда все мальчишки и девчонки хотели подражать ему и мечтали стать космонавтами. А вот сегодня в космос хотел бы отправиться каждый третий россиянин. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 11% россиян говорят, что просто мечтают побывать в космосе, и если когда-то космический туризм станет доступен для всех, они первыми возьмут билеты.

А вот еще 22% рассуждают чуть более рационально и говорят, что обязательно отправятся в космическое путешествие в качестве туристов, но перед этим проверят здоровье, и готовы будут покорять космос только, если все окажется в порядке.

«Мне бы хотелось увидеть нашу планету из космоса своими глазами», - делится мечтой участник опроса.

А вот 9% говорят, что хоть им и хотелось бы отправиться в космос, но их это пугает. Пока они не готовы однозначно ответить на вопрос, готовы ли они стать космическими туристами.

В вот 40% ответить готовы и их ответ – категоричное «нет». Кто из респондентов не готов преодолеть свой страх, для кого-то это просто неинтересно, остальные не верят, что в космос когда-то сможет отправиться любой желающий. В конце концов, кроме финансового вопроса есть физиология: возраст, состояние здоровья, физическая подготовка и так далее.

«Туристам в космосе делать нечего. Там должны работать хорошо подготовленные профессионалы», - рассуждает участник опроса.

Оставшиеся 18% россиян говорят, что сейчас не будут погружаться в фантазии, а подумают над тем, лететь в космос или нет, когда туризм на самом деле станет доступен для всех.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли семь тысяч человек.

Напомним, ранее госкорпорация «Роскосмос» поделилась планами по освоению космоса. Так, Россия планирует построить собственную космическую станцию – РОС. Причем произойти это может даже быстрее, чем ожидалось ранее.

Как отмечают эксперты космической отрасли, создание собственной космической станции поможет перейти от освоения околоземного космического пространства к его практическому целевому использованию.