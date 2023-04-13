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Меньше Крабов и Паладинов — больше жизни

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала украинскую роту, четыре бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-20. Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя украинский взвод, два автомобиля, польскую и американскую САУ Krab и Paladin. Штурмовые отряды «Вагнер» на Донецком направлении в Артемовске овладели тремя городскими кварталами. Бойцы ВДВ сковывали действия противника на флангах. Южная группировка войск нанесла такие потери противнику: две с половиной роты, один танк, БТР, две бронемашины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 180 украинских бойцов, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении противник потерял полторы роты, три бронемашины и шесть автомобилей. Над Красным Лиманом в ДНР сбит Су-24 ВСУ. Российскими ПВО перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и сбиты 5 украинских беспилотников. Сушить сухари осталось немногим Сушкам.

Незалежная договорилась с Канадой об урановом концентрате

«Энергоатом» из Украины и горнорудная компания Сameco из Канады подписали соглашение о регламенте поставок уранового концентрата. В пресс-релиз «Энергоатома» говорится: «ГП «НАЭК» Энергоатом» подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение. Это необходимый этап для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины». Компания Cameco добывает 15% всего добываемого в мире урана. Сейчас у самостийной нет мощностей для производства своего ядерного топлива. До февраля 2022-го его производила для «Энергоатома» Россия. Сейчас Киев хочет запустить собственное производство такого топлива. Оборудование ждут от предприятия американской компании Westinghouse в шведском городе Вестерос. В течении 2022-го урановый концентрат подорожал до $50 за фунт впервые за 10 лет. Украинский атом самый канадско-шведский атом в мире.

На сайте Зеленского требуют лишить митрополита гражданства Украины

На сайте шестого лидера незалежной появилась петиция о лишении гражданства самостийной предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского Онуфрия. Петиция за сутки набрала 250 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом. Повод для петиции — информация о наличии у митрополита российского гражданского и заграничного паспортов. И авторы петиции требуют от СБУ проверить этот компромат. Наличие мозгов у инициаторов доноса проверять не требуется.

За Россию воюют добровольцы из Прибалтики, Америки и даже Британии

Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе с Россией», заявил, что в СВО участвуют несколько десятков добровольцев из стран Балтии. Рогов уточнил: «Количество добровольцев из прибалтийских республик только на Запорожском направлении исчисляется десятками». И в основном тут граждане Литвы. Эти участники спецоперации желают получить гражданство РФ, и опасаются преследования в своих странах. Ранее Рогов заявил, что несколько тысяч добровольцев из разных стран участвуют или готовы принять участие в СВО. Среди них - представители бывших советских республик, стран Ближнего Востока и Латинской Америки, а также Франции, Германии и даже США и Канады.

Европу накроет новый энергокризис из-за Киева

В очередном докладе МВФ сообщается, что эскалация конфликта в незалежной спровоцирует новый виток энергокризиса в Евросоюзе. И усилит риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами. По информации МВФ, хотя угроза газового кризиса в Старом Свете зимой 2022-2023 года была предотвращена, но риски значительного роста цен в будущем велики. Отмечено, что увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении «зерновой сделки» спровоцирует рост нагрузки на импортеров. Ну, а стабильные поставки сжиженного природного газа и теплая зима в Европе, которая позволила странам ЕС избежать энергетического кризиса, не должны никого расслаблять. Настоящая зима — она так близко, что вы и не представляете...

Условия танковых боев изменились

Российский штурмовик сообщил о том, что изменились условия танкового боя в конфликте в незалежной. По наблюдениям штурмовика, танковые дуэли на передовой стали редкостью. В последнее время боевые машины наносят удары по позициям противника издалека. Танки стараются избегать зоны действия противотанковых комплексов и беспилотников. И на линию прямого поражения бронетехники противника выходят все реже.

Поставки западных ПЗРК Киеву подрывают безопасность авиасообщения

В МИД РФ заявили, что из-за западных поставок ПЗРК и ПТРК на Украину обостряется вопрос безопасности гражданского авиасообщения в мире. Во внешнеполитическом ведомстве России указали на то, что из Украины оружие «расползается по всему миру», попадая, в том числе, «в зоны других региональных конфликтов» и в руки «организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей». Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что отправляемое киевским властям вооружение уже зафиксировано у криминальных структур в Европе. Ваш ПЗРК — это наш ПЗРК. Ваш самолет — это наш самолет?

Сколько западного спецназа на Украине

Declassifaied UK собщает, что в марте 2023-го на Украине находилось около сотни спецназовцев из стран НАТО. Половина из них - это британские военнослужащие сил специального назначения. Также в незалежной действовали 17 спецназовцев из Латвии, 15 из Франции и 1 из Нидерландов. Кроме того, в самостийной присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа США. Прямое вмешательство в конфликт на Украине? Нет, не слышали.

Москву обвинят в "дезинформации по украинскому конфликту"

Предполагается, что на встрече в Японии, запланированной на 16–18 апреля, главы МИД стран G7 в совместном заявлении обвинят Москву в том, что Россия якобы «с помощью дезинформации добивалась международной поддержки СВО на Украине». В совместном заявлении также будет сказано о готовности и дальше давить на Россию санкциями. Когда кто-тот кричит «держи вора!», на том самом шапка горит.

ВСУ перевозят оружие в машинах с красным крестом

Жительница Артемовска заявила РИА Новостям, что украинские военные летом 2022 года перевозили оружие в машинах с эмблемами Красного Креста. В частности, она заявила: «Летом, когда к нам возили хлеб, мы постоянно ходили за ним на соседнюю улицу — там располагались украинские военные. Они использовали символику красного креста для перевозки оружия. Приезжали машины и белые, которые относятся к Красному Кресту, и военные машины с такими же эмблемами. Из них выгружали оружие и продукты, выгружали все, что им надо для жизни». Кто-то что-то говорил про «дезинформацию России об Украине»? Да разве можно об этих святых людях хоть слово вкривь и вкось сказать?