Иван Ургант выступил с громким заявлением на премьере фильма с Юлией Пересильд

Иван Ургант на премьере кинопроекта Первого канала фильма "Вызов". Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет. На премьере "Вызова" он заявил светским репортерам, что обязательно вернется в эфир Первого канала.

Иван Ургант выступил с громким заявлением на долгожданной премьере фильма "Вызов". В присутствии знаменитостей, в числе которых были Юлия Пересильд, Константин Эрнст, Ида Галич и многие другие он рассказал о своих планах вернуться на Первый канал. "Обязательно вернусь в эфир Первого канала", - отметил шоумен.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметим, Ургант не появляется в эфире федерального канала больше года. После отмены шоу "Вечерний Ургант" с эфира сняли сказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием артиста.

Кроме того, шоумена убрали из ведущих крупной вечеринки в Москве за сутки до мероприятия. А чуть ранее он не появился на "Золотом граммофоне".

А еще раньше сопродюсер сериала "Елки-9" Евгений Кулик рассказал, что убрал Урганта из проекта, в котором тот снимался с 2010 года. "Мы пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии", - объяснил бывший КВНщик.

Меж тем напомним, что слухи о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир ходят уже не первый месяц. Некоторые источники называли даже конкретные даты выхода шоу, которые каждый раз переносились.