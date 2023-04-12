Сердечная открытка: Благотворители призывают спасти жизнь маленького Стёпы

Фото: предоставлено БФ «География Добра»

В светлый праздник Пасхи принято обмениваться куличами и крашеными яйцами, радовать друг друга вниманием и заботой. Накануне православного торжества благотворительный фонд "География Добра" запустил ежегодную акцию, которая позволит не только поделиться с близкими людьми своей любовью, но и помочь подопечному фонда из Санкт-Петербурга.

Восьмимесячный Степан Иванов родился с очень сложным и редким пороком сердца. Анатомически оно устроено неправильно: между левым и правым желудочком, откуда ошибочно выходят сразу оба магистральных сосуда, отсутствует перегородка. Вместо целого «моторчика» работает лишь его правая половинка. Мальчик растёт, нагрузка на сердце увеличивается, его жизнь постоянно находится под угрозой.

Сейчас все заботы малыша – научиться ползать, гулить и дождаться первого молочного зуба. Стёпа уже переворачивается на живот. Но каждое движение дается ему с трудом. Стёпа может прожить долгую и счастливую жизнь благодаря всего одной радикальной операции. Ее могут провести в клинике в Бостоне. Но стоимость лечения очень высока - более 23 миллионов рублей.

Именно поэтому фонд "География Добра" запустил ежегодную акцию «Ангелы Добра. Пасха глазами детей». Работы своих юных подопечных Фонд превращает в праздничные пасхальные открытки, которые можно направить в любой уголок нашей страны и поздравить своих близких на расстоянии.

- Мы очень рады, что в поддержку Степы началась такая добрая и светлая акция, - говорит Алина, мама Стёпы. - Очень приятно, что Светлая Пасха помогает нам быть добрее и протягивать руку помощи друг другу. Наша семья бесконечно рада такому мероприятию, которое поможет Степе обрести здоровое сердечко.

Узнать подробности и присоединиться к Акции можно на сайте географиядобра.рф и по телефону: 8 800 222 24 42.

Как поздравить близких открытками

1. Зайдите на сайт Фонда географиядобра.рф

2. На главном баннере сайта нажмите кнопку «Здесь»

3. В каталоге выберите понравившиеся открытки

4. Заполните поля: текст поздравления, почтовый адрес доставки, контактный телефон

5. Внесите пожертвование