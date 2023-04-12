Инфляция в России упала до 3,5%: что за чудеса и какие товары подешевели сильнее всего

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минуту печали, когда скучно и грустно, и некому руку подать, подарите себе несколько мгновений счастья. Откройте сайт Росстата. Почитайте свежие новости.

Ведь вот уже несколько недель свежие новости Росстата заряжают энергией и радостью круче, чем когда-то сеансы Кашпировского и концерты Задорнова! Вот и вечером 12 апреля ведомство опубликовало очередную порцию позитивных цифр. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в стране теперь составляет всего 3,51%! А ведь еще три месяца назад она была в районе 12%.

Но шутки в сторону. Аномально низкий рост вполне поддается логическому объяснению. Речь, повторюсь, идет о годовой инфляции. А как раз год назад, после введения «адских санкций», начались проблемы с импортом, курс рубля грохнулся в яму, народ осаждал магазины и сметал с полок гречку, сахар, рис и все, что хорошо лежит до сих пор в кладовке. Цены тогда резко подскочили.

Теперь Росстат сравнивает нынешнюю стоимость товаров и услуг с аномально высокими ценами годовой давности. Вот и получается, что за год они выросли не так уж и сильно. Если же сравнивать с «досанкционным» временем - скажем, с январем-2022 - то даже у Росстата получилось бы процентов 15, не меньше.

Заодно Росстат поделился данными о том, как менялись цены на товары и услуги в марте. Среди продуктов сильнее всего за месяц подорожали помидоры (+18,1%), а подешевели – огурцы (-21,8%). Если брать непродовольственные товары, то заметнее всего изменились цены на телевизоры: они стали дешевле на 3,7%.

Что касается услуг, то здесь все плохо: цены на путешествия взлетают со скоростью самолета. Отдых в Египте подорожал на 16,5%, в Турции - на 13,4%, на черноморских курортах России – на 12%. А подешевело среди услуг… Да почти ничего и не подешевело. Отметим разве что снижение стоимости билетов в плацкарт – на 0,5%. Так что выбор, который предлагается в этом сезоне российским отпускникам, очевиден.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что в марте сильнее всего подорожало…

Помидоры +18,1%

Отдых в Египте + 16,5%,

Отдых в Турции + 13,4%

Отдых на черноморских курортах России + 12%

Поездка в Беларусь + 10,7%

Авиаперелет в эконом-классе + 7,9%

Посылки по России + 7,8%

Виноград + 7,6%

Билет в купейный вагон + 7,2%

Бананы + 5,2%

…и что подешевело

Огурцы -21,8%

Картофель -4,6%

Телевизоры -3,7%

Гречка -3,3%

Апельсины -2,1%

Овсяная и перловая крупы -2%

Капуста -1,9%

Куры -1,9%

Газовое моторное топливо -1,7%

По данным Росстата.