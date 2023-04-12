Инфляция в России упала до 3,5%: что за чудеса и какие товары подешевели сильнее всего

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ведь вот уже несколько недель свежие новости Росстата заряжают энергией и радостью круче, чем когда-то сеансы Кашпировского и концерты Задорнова! Вот и вечером 12 апреля ведомство опубликовало очередную порцию позитивных цифр. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в стране теперь составляет всего 3,51%! А ведь еще три месяца назад она была в районе 12%.
Но шутки в сторону. Аномально низкий рост вполне поддается логическому объяснению. Речь, повторюсь, идет о годовой инфляции. А как раз год назад, после введения «адских санкций», начались проблемы с импортом, курс рубля грохнулся в яму, народ осаждал магазины и сметал с полок гречку, сахар, рис и все, что хорошо лежит до сих пор в кладовке. Цены тогда резко подскочили.
Теперь Росстат сравнивает нынешнюю стоимость товаров и услуг с аномально высокими ценами годовой давности. Вот и получается, что за год они выросли не так уж и сильно. Если же сравнивать с «досанкционным» временем - скажем, с январем-2022 - то даже у Росстата получилось бы процентов 15, не меньше.
Заодно Росстат поделился данными о том, как менялись цены на товары и услуги в марте. Среди продуктов сильнее всего за месяц подорожали помидоры (+18,1%), а подешевели – огурцы (-21,8%). Если брать непродовольственные товары, то заметнее всего изменились цены на телевизоры: они стали дешевле на 3,7%.
Что касается услуг, то здесь все плохо: цены на путешествия взлетают со скоростью самолета. Отдых в Египте подорожал на 16,5%, в Турции - на 13,4%, на черноморских курортах России – на 12%. А подешевело среди услуг… Да почти ничего и не подешевело. Отметим разве что снижение стоимости билетов в плацкарт – на 0,5%. Так что выбор, который предлагается в этом сезоне российским отпускникам, очевиден.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что в марте сильнее всего подорожало…
Помидоры +18,1%
Отдых в Египте + 16,5%,
Отдых в Турции + 13,4%
Отдых на черноморских курортах России + 12%
Поездка в Беларусь + 10,7%
Авиаперелет в эконом-классе + 7,9%
Посылки по России + 7,8%
Виноград + 7,6%
Билет в купейный вагон + 7,2%
Бананы + 5,2%
…и что подешевело
Огурцы -21,8%
Картофель -4,6%
Телевизоры -3,7%
Гречка -3,3%
Апельсины -2,1%
Овсяная и перловая крупы -2%
Капуста -1,9%
Куры -1,9%
Газовое моторное топливо -1,7%
По данным Росстата.