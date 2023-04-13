Для школьников России провели виртуальную экскурсию по МКС

МТС и платформа бизнес-коммуникаций Webinar провели для школьников и их родителей онлайн-звонок с Международной космической станцией. Во время видеоконференции ребята побывали на виртуальной экскурсии по МКС, пообщались с командиром экипажа станции, а также задали вопросы космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву в прямом эфире.

Во время виртуальной экскурсии участники увидели несколько модулей станции, в частности, посетили лабораторное пространство, в котором проводятся эксперименты в невесомости.

Во время включения ребята смогли спросить космонавтов о режиме дня, подготовке к полету и выходу в открытый космос, а также об адаптации к земному притяжению после приземления. Космонавт МКС Сергей Прокопьев также рассказал о своем карьерном пути и прошлых экспедициях.

«Мы хотели показать, что горизонты можно расширять и что технологии могут осуществить мечту побывать в космосе. Когда ребята увидели Землю через иллюминатор с высоты космического полета это был настоящий восторг. Мы еще раз убедились, с какой фантастической скоростью технологии меняют реальность, не только становясь новым интерактивным инструментом для получения знаний, но и объединяя людей», рассказала директор по маркетингу Webinar Group Любовь Смертина.

Интернет-связь на МКС происходит в Ku-диапазоне с использованием специальных систем ретрансляции «Луч», которая на текущий момент включает три аппарата. С Земли на станцию информация проходит со скоростью до 3 Мбит в секунду, обратно данные уходят со скоростью до 300 Мбит в секунду.