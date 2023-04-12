Юлия Пересильд перед полетом в космос составила завещание и попрощалась с детьми

на премьере фильма "Вызов" Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Пересильд на премьере фильма "Вызов", где она сыграла главную роль, поделилась сокровенным. Актриса сообщила, что перед полетом в космос составила завещание. Кроме этого звезда экрана писала своим дочкам от Алексея Учителя письма.

Юлия Пересильд появилась на премьере фильма "Вызов" буквально в последние минуты перед показом. Ее сопровождали дочки Аня и Маша, которых она родила от режиссера Алексея Учителя.

Юлия Пересильд и ее дети: Анна (слева) и Мария (справа). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Актриса со слезами на глазах вспомнила о съемках. Она не стала скрывать, что ей было страшно лететь в космос.

"Страшно на самом деле. Мой самый главный страх - не так страшно сидеть в ракете, как писать прощальные письма детям и подписывать завещание у нотариуса собственной рукой. В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор", - заявила артистка.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом она уверена, что ее близким было тяжелее всего. Ведь они остались на Земле, переживали и ждали любой весточки: "Мои дети невероятно красиво прошли это испытание, равно как и мои родители. Мне очень жалко, что моя мама забелела и не смогла сегодня прийти на премьеру. И мама, и папа, и две мои дочери - достойно прошли этот путь".

Стоит отметить, что чуть ранее Константин Эрнст заявил о готовности снять продолжение "Вызова" - теперь уже на Луне. Главную роль в фильме, по его словам, вновь может сыграть Пересильд. Актриса ответила, что это надо обсудить.