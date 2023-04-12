Удавка Запада стягивается на шее Белграда: раскрыт смысл заявлений о «поставках» Сербией оружия Украине

Cербов затягивают в противники Москвы, в том числе, и публикациями о поставках оружии Украине. Фото: REUTERS

Со ссылкой на утечку документов Пентагона, которые уже несколько дней не сходят с первых страниц новостей, агентство Рейтер сообщило, что власти Сербии «уже передали или готовы передать оружие Украине». Но при этом сделало все же «прокладочку»: проверить подлинность документа, увы, не удалось… Сам Пентагон молчит, подлинные или нет документы слили в интернет. Поэтому что, дескать, с информагентства требовать. Сказали, что прочитали, не на заборе ведь…

Из Белграда тут же последовало опровержение. «В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель - дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором не хотим участвовать», - заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич РИА Новости. При этом он добавил, что сербское руководство уже больше десяти раз опровергало подобную информацию.

Главный смысл публикации Рейтер о «поставках» Сербией оружия Украине очевиден. «Весь мир», который, как утверждают Вашингтон и Брюссель, «против России», составляют около 50 стран. Срочно требуются новобранцы, чтобы это число увеличивать и убеждать всех и самих себя в «единстве и непреклонности» Запада. Вот сербов, не мытьем так катанием, в противники Москвы и затягивают.

Причем лазейки для этого, действительно, есть. Тот же Вучевич все же допустил, что сербское оружие могло оказаться в зоне конфликта: Белград продает оружие третьим странам, далеким от региона боевых действий. Поэтому «всегда существует вероятность, что какое-то оружие "волшебным" способом окажется на территории зоны конфликта, но это абсолютно никак не связано с Сербией».

- Сербия могла поставлять оружие Украине, - прокомментировал ситуацию Радио «КП» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. - Турция поставляет открыто оружие Киеву и это не мешает Москве считать Анкару своим другом и союзником. Целый ряд дружественных России стран, которых мы считаем партнерами, на которых сильно рассчитываем в нынешней ситуации, зарабатывают, поставляя оружие Украине и при этом никакой реакции со стороны России не происходит. Так что почему бы Сербии тоже не заработать?

Сербия находится в блокаде стран, ориентирующихся на США и Евросоюз, выхода к морю у нее нет, - объясняет эксперт. - Россия не может поддерживать ее финансово из-за запрета на банковские транзакции, у нас нет возможности поставлять в Сербию хоть что-нибудь – железные дороги закрыты, авиационное сообщение остановлено. Поэтому Белград пытается выживать в данной крайне сложной ситуации. Постепенно, шаг за шагом, дрейфуя в сторону Евросоюза, поддаваясь пока постепенно и очень аккуратно, тому огромному давлению, которое на него оказывают.

Действительно, вспомним, что президент Сербии Александр Вучич не раз открыто говорил, что его страна будет сопротивляться попыткам втянуть ее в антироссийский лагерь «до последнего», но он не может поклясться, что не введет санкции против России. То есть, пока позволяют возможности, Вучич не против России. Но удавка Запада медленно, но все же стягивается на шее Белграда. Вот и учения с НАТО сербы проводят, а сербский министр экономики месяц назад призвал немедленно ввести санкции против Москвы, потому что страна «уже платит высокую цену» за свою позицию по отношению к Москве. От Белграда Запад, будем реалистами, просто так не отстанет. Сербия ведь хочет в ЕС, а там, кто знает, может, и в НАТО попросится. Роль соискателя очень уязвима - надо соответствовать критериям, которые тебе предъявляют.

Но даже если ты уже в европейской и натовской «семье», как, например, Венгрия, но хочешь проводить свою линию во внешней политике по Украине, которая отличается от «общепартийной», то санкционирую удавку могут набросить и на тебя. Стоило венгерскому министру иностранных дел провести переговоры в Москве о сохранении поставок российских энергоносителей, как из-за океана пришла новость: администрация США изучает возможность введения санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран в отношении конфликта на Украине.

Так что «антироссийская коалиция» не только усиленно затягивает в себя новых членов, но еще и сурово карает отступников. Правило «зайти можно, выйти нельзя» - залог единства Запада?