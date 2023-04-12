Ирландцы заминировали кладбище накануне визита Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

На кладбище в североирландском городе Лондондерри обнаружили четыре самодельные бомбы. Об этом на сайте полиции сообщил помощник главного констебля Бобби Синглтон.

«В ходе операции по обеспечению общественной безопасности на городском кладбище в районе Крегган полиция обнаружила четыре трубчатые бомбы», – говорится в заявлении.

Самодельная взрывчатка была обнаружена за несколько часов до того, как Джо Байден прибыл с официальным визитом в Северную Ирландию. Сейчас бомбы обезврежены и изъяты для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы. Видеозаписи с камер наблюдения кладбища показали, что во время операции армейские офицеры использовали специального робота-минера.

«Обнаружение подобных устройств стало еще одним зловещим и тревожным событием… Теперь это следствие возглавят коллеги из отдела по расследованию терроризма», – добавил Синглтон.

Позже днем неизвестные забросали автомобили полицейских зажигательными смесями, камнями и бутылками. В результате два автомобиля были повреждены. Правоохранительные органы Северной Ирландии вновь предупредили об опасности терактов в преддверии визита Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака, а МИ-5 и вовсе повысила уровень террористической угрозы в стране.

Напомним, что приезд Байдена, являющегося потомком этнических ирландцев с северной части острова, приурочен к 25-ой годовщине Белфастского соглашения. Именно оно в 1998 году положило конец вооруженным столкновениям между католиками, желающими воссоединиться с Ирландией, и юнионистами-протестантами, которых поддерживал Лондон.