Каждый пятый американец терял родных под пулями: опубликовано шокирующее исследование проблемы с оружием в США

Пистолет в цветах американского флага в одном из оружейных магазинов США. Фото: REUTERS

После очередного массового расстрела жителей США в Луисвилле (штат Кентукки) The Guardian публикует шокирующее своими цифрами исследование, которое наглядно показывает, что рост числа нападений с применением огнестрельного оружия уже невозможно игнорировать. Атака в Луисвилле стала 15-м массовым убийством за последний месяц, и уже 146-м расстрелом в этом году.

Тема свободного владения оружием в США является бесконечным предметом для споров. По статистике, у американцев на руках огнестрелов больше, чем самих жителей: на 323 млн человек приходится почти 400 млн стволов. Пока противники свободного владения оружием после каждого расстрела справедливо спрашивают «доколе», их оппоненты продолжают защищать священное право носить старый добрый «Кольт», дарованное второй поправкой к конституции в далеком 1791 году. Расхожая фраза сторонников гласит: если владение оружием станет преступлением, оружие останется только у преступников. Они считают, что право на огнестрел делает жизнь американцев безопаснее, но цифры исследования ставят эту версию под сомнение.

Каждый пятый американец утверждает, что потерял члена семьи из-за пулевых ранений. Сюда, правда, попадает и статистика самоубийств, потому что это тоже проблема легкого доступа к оружию. 20% опрошенных признались, что им когда-либо угрожали оружием, а каждый шестой гражданин США оказывался свидетелем перестрелки. Среди афро- и латиноамериканцев статистика еще более пугающая. Каждый третий представитель расовых меньшинств терял близких под пулями. Столько же видели, как в кого-то стреляют на улицах.

В целом опрос показывает, что большинство (54%) взрослых американцев так или иначе пострадали в инцидентах, связанных со стрельбой. Несмотря на такие пугающие цифры и попытки демократов ограничить хотя бы продажу автоматического оружия, вера активистов в неотъемлемость права на владение стволами и огромное влияние оружейного лобби, делают любые надежды на улучшение ситуации призрачными.