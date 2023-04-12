Ургант вышел из «подполья», Пересильд рассказала о завещании, Машков признался в мечте полететь на Марс: как прошла премьера фильма «Вызов»

Юлия Пересильд и Михайл Тройник на премьере фильма "Вызов". Фото: Иван МАКЕЕВ

В День космонавтики на премьеру фильма «Вызов» в кинотеатре «Октябрь» пригласили и съемочную группу, и многих знаменитостей. Картина выйдет в прокат только 20 апреля, а обсуждают ее давно. Потому что это первый в мире кинофильм, снятый в космосе. В состоянии невесомости (в 400 км от Земли) на борту МКС снимали часть фильма «Вызов». За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, в космосе побывали актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Клим Шипенко.

Режиссер картины Клим Шипенко с семьей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Часть кинотеатра на премьеру стилизовали под космическую тематику. Гостей светской премьеры приветствуют из ЦУП – центр управления премьерами. Уже на входе – виды, которые можно наблюдать из космического корабля, потом попадаешь в аудиошум – на космической орбите очень шумно. Голос в фойе постоянно напоминает: «Предупреждаем о столкновении с высокими ожиданиями. Не переживайте, фильм «Вызов» их легко преодолеет».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из первых на красной дорожке появляется народный артист России Владимир Машков – у него важная роль в картине. Машков в прекрасном настроении: «С праздником открытий, с праздником смелости и знаний. С Днем космонавтики! Когда-то давно кинематограф начался с небольшого кадра прибытия поезда. Теперь прибыла ракета – я думаю это произведет фурор». На вопрос хотел бы и он полететь в космос, Машков отвечает с улыбкой: «Я с удовольствием полетел бы на Марс. Космос всегда будет будоражить людей как самая редкая профессия на Земле».

Владимир Машков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд пришла с группой поддержки. Актрису поддержали дети: 13-летняя Анна и 9-летняя Мария (их отец режиссер Алексей учитель). Рядом в такой важный вечер был и любимый мужчина Пересильд – актер Михаил Тройник. Пересильд рассказала, что перед полетом написала не только завещание у нотариуса, но и прощальные письма дочкам – каждое на три листа, а там поручения детям. Юлия чувствовала, что все будет хорошо, но после писем была спокойна, написала: «Что так бывает… Какие-то просьбы о том, чтобы они себя вели как надо. Мои дети, мои мама и папа тоже прошли этот путь, и им было тяжелее чем нам». Потому что родные сильно переживали за Юлю. Но теперь все позади — только мама не пришла, приболела. А в вечер премьеры Пересильд была самой стильной: Юлия поддержала космическую тему многослойным нарядом – бирюзовое платье с декольте, а сверху прозрачный «халат» из органзы с эффектом блеска бирюзового металлика – получился намек на скафандр. Символично и красиво. Ее жених Михаил Тройник был элегантен в бабочке и смокинге. Режиссер Клим Шипенко тоже пришел в бабочке, делился не только кинематографическими эмоциями: «Самое приятное воспоминание о космосе – невесомость, она мне снится до сих пор».

Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Пересильд с дочками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер «Вызова» Милош Бикович был с невестой. Милош впервые представил ее коллегам в России – красавицу зовут Ивана Малич, она юрист и уже 2 года живет с Биковичем.

Милош Бикович с невестой Иваной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант собрал вокруг себя всех фотографов. Через 4 дня Урганту 45 лет, потому он уже принимал поздравления. Интервью не давал, но на вопрос – увидим ли его на Первом канале, отвечал уверенно: «Конечно!».

Иван Ургант. Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезда Первого канала Елена Малышева пришла на премьеру и в новом платье, и с новой брошью. Платье Елена Васильевна шила у российского дизайнера.

Елена Малышева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Галустян подготовился к мероприятию и пришел в тематическом костюме: на олимпийке надпись – СССР. Артист решил проникнуться духом 12 апреля 1961 года, и выбрал стиль спортивный шик – вещь не винтажная, но стилизована отлично. Жена поддержала Мишу – выбрала джинсовую куртку, шорты и кроссовки. Михаил настроился на просмотр: «Мы живем в таком мире, когда каждый день вызов».

Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская тоже поддержала тренд на ретро стиль: она пришла в платье, крой которого стилизован под наряды модниц из 60-х. Получилось нежно и празднично. Телеведущая с удовольствием пришла на премьеру, хотела увидеть фильм: «Россия всегда первая, и сегодня мы все участники этой невероятной мировую истории. Космос это жизнь!».

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Удивила телеведущая и певица Ольга Бузова – единственная, кто отважился прийти на эту премьеру в прозрачном платье. Такой наряд подходит для мероприятий с участием людей из шоу-бизнеса. А среди гостей космической премьеры Ольга выглядела так, как когда-то Бриджит Джонс на семейной вечеринке в костюме кролика Playboy.

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

О чем кино? По сюжету фильма торакальный хирург Женя (Пересильд) за месяц готовится к космическому полету и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь травмированному космонавту. Доставить его на Землю без операции нельзя. В ролях: Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие актеры. Прошлой осенью после серьезной подготовки двух непрофессионалов (Юлии Пересильд и Клима Шипенко) пилотируемый корабль «Союз МС-19» вышел на орбиту для съемок художественного фильма. Доставил их на станцию космонавт Антон Шкаплеров. За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, остальную часть картины делали в привычных условиях. Настоящие космонавты также выступили в роли персонажей картины.