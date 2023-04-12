Герой спецоперации «Z» младший сержант Старцев уничтожил диверсионную группу одним ударом

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

ВЫЯВИЛ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ВСУ

Гвардии старший прапорщик Михаил Цыбенко

«Отделение под командованием гвардии старшего прапорщика Михаила Цыбенко выполняло задачу по ведению воздушной разведки территорий, прилегающих к нашим позициям, с применением БПЛА. Выполнение задачи осложнялось сложными метеоусловиями и низким уровнем видимости. Несмотря на это Цыбенко удалось обнаружить вражеский командный пункт, военную и специальную технику, а также большое количество националистов, оборудовавших позицию в лесополосе. Оценив обстановку, гвардии старший прапорщик Михаил Цыбенко передал координаты местоположения обнаруженного противника артиллерийскому подразделению, в результате чего противник был уничтожен».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Гвардии младший сержант Андрей Старцев

«Подразделение российских десантников, в составе которого действовал гвардии младший сержант Андрей Старцев, выполняло задачу по поиску и уничтожению диверсионных групп противника. Продвигаясь по заданному маршруту, Андрей обнаружил вражескую минометную секцию, расположенную на оборудованных позициях. Оценив обстановку, гвардии Старцев передал координаты командиру подразделения. По секции было нанесено огневое поражение артиллерией. Данные младшего сержанта Андрея Старцева помогли подавить огневую точку противника и уничтожить диверсионную группу боевиков».