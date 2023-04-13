Колокольцев наградил медалью участкового за спасение утопающего

Лейтенант полиции Никита Ларцев действовал решительно

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть ночью. Позвонившие граждане рассказали полиции, что в Новокрасковском карьере тонет неизвестный мужчина.

На место сразу же выехал наряд полиции. На берегу полицейские заметили двоих граждан, которые указали направление, откуда были слышны крики о помощи.

Лейтенант полиции Никита Ларцев действовал решительно. Он нашел длинную ветку от дерева и пошел к попавшему в беду. Метрах в тридцати от берега он увидел голову мужчину, который держался за край льдины.

Участковый протянул ему ветку и попросил схватиться за нее. После этого он вытащил мужчину из ледяной каши.

Выяснилось, что пострадавший по привычке решил сократить дорогу к дому по льду, но оказалось, что «море по колено» далеко не везде. Пострадавшего тут же передали медикам.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить участкового уполномоченного полиции Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» лейтенанта полиции Никиту Ларцева, который спас мужчину, провалившегося под лед водоема в поселке Красково. Он будет награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения»», - сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.