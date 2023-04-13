Напавшему с ружьем на казанскую гимназию Ильназу Галявиеву дали пожизненный срок

Верховным судом Республики Татарстан к пожизненному лишению свободы приговорен Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года расстрел детей в казанской гимназии. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Верховным судом Республики Татарстан к пожизненному лишению свободы приговорен Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года расстрел детей в казанской гимназии.

«В суде установлено, что выпускник МБОУ «Гимназия № 175» Советского района Казани Галявиев, проявлявший интерес к субкультуре «Колумбайн» и увлекавшийся просмотром видеороликов о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств, желая повторить увиденное, принял решение убить несколько учеников и учителей школы», - говорится в решении суда.

Следствием установлено, что по время подготовки к теракту Галявиев сам изготовил взрывчатое вещество, самодельное взрывное устройство по типу осколочной мины с готовыми поражающими элементами, которые хранил дома, а также приобрел охотничье ружье и не менее 505 патронов к нему.

Напомним, попав в гимназию, убийца произвел несколько выстрелов в охранника, учителей и учащихся, а в коридоре возле одного из кабинетов привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью. Исполнительному комитету муниципального образования г. Казань причинен ущерб в размере более 1,4 млн рублей.

Всего потерпевшими по этому делу следователи признали более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

«Причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пожизненное лишение свободы Галявиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.