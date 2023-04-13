Загитова – Нина из «Кавказской пленницы», а Бузова – "мымра": звёзды в культовых образах из советского кино

Ольга Бузова в привычном образе и советском. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Этот эксперимент точно понравится тем, кто устал от лиц как под копирку, когда светских дам с архитектурой бровей и дутыми губами легко спутать одну с другой, а брутальность господ можно измерить разве что количеством тату и четкостью окантовки бороды. Задолго до ботокса и барбершопов наши люди тоже были красивыми, стильными, а главное, разными. Только посмотрите, какие барышни в культовых советских фильмах - сплошная ляпота! Да и кавалеры не уступают.

А что, если нынешних звезд отправить в СССР на "перевоспитание"? Сказано - сделано: в новом фотоэксперименте сайт KP.RU поместил нынешних артистов, блогеров, телеведущих и прочих, прости Господи, инфлюенсеров (лидеры мнений. - Ред.) в кадры любимых кинохитов.

ОЛЬГА БУЗОВА - ЛЮДМИЛА ПРОКОФЬЕВНА ("Служебный роман")

Не то чтобы мы считали Ольгу Бузову мымрой, отнюдь. Но будем откровенны: давненько мы не видели ее одетой - без всех этих оголённых плечей, грудей и пупков, а также без наращенной копны волос и изменяющих лицо фильтров в соцсетях. С Людмилой Прокофьевной, между тем, у поющей ведущей много общего: они почти ровесницы - Калугиной 36, Бузовой - на год больше (!), обе карьеристки и обе с неустроенной личной жизнью. Но если Бузова знакома с мелодрамой Эльдара Рязанова, то должна быть полна оптимизма: всё еще будет!

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ - ЖЕНЯ ЛУКАШИН ("Ирония судьбы, или С легким паром!")

Павел Прилучный. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В личной жизни Прилучного всё так же запутанно, как у Жени Лукашина. Хотя один - темпераментный мачо, а другой - нерешительный интеллигент. Эксперимент показал неожиданный результат: оказалось, даже без небрежной щетины и с трогательной челкой суровость актера никуда не исчезла. С таким типом у Нади Шевёлевой могла быть совсем другая история...

АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА - ЗИНАИДА ("Иван Васильевич меняет профессию")

Анастасия Ивлеева. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Блогерша-телеведущая с появлением статуса и гонораров с шестью нулями превратилась в икону стиля и большую ценительницу винтажа. Так почему бы не примерить на себя образ жены Шурика из нетленной комедия Гайдая? Нарядами и прической кокетки Зинаиды вдохновлялись миллионы советских женщин - вот уж кто точно был инфлюенсером задолго до появления этого термина.

ДИМА БИЛАН - ГЕША КОЗОДОЕВ ("Бриллиантовая рука")

Дима Билан. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Похоже, мы нашли еще один роскошный образ для вечно экспериментирующего со стилем Билана. Щеголеватый жулик Геша в свое время стал одним из первых стиляг в советском кино и главным спонсором продаж голубых водолазок. И для этого ему не пришлось ни волосы осветлять, ни обвешиваться фенечками с амулетами. Порода!

АЛИНА ЗАГИТОВА - НИНА ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика")

Алина Загитова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К прославленной фигуристке вопросов нет: жертвой моды её вряд ли можно назвать. Но кто мог бы передать образ спортсменки, комсомолки и просто красавицы лучше многостаночницы Загитовой, которая не только плавит лёд, но и ведет программы, и с недавних пор даже поёт? Каких-то 45 лет назад Алина вполне могла выглядеть так, и появляться в горах без охраны мы бы ей не рекомендовали.

ВИКТОРИЯ БОНЯ - ЛЮДМИЛА ("Москва слезам не верит")

Виктория Боня. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Если вы не знаете Боню, то наверняка живете в мире здорового человека без "Дома-2", запрещенных соцсетей и духовных практик с коктейлем из галлюциногенного кактуса. Но в определенных кругах эта светская львица широко известна: у нее 10 млн подписчиков, самопровозглашенный титул "русской Анджелины Джоли" и неудавшийся брак с миллионером из Монако. Сорок лет назад о красивой жизни и статусном муже так же мечтала провинциалка Людмила Свиридова, но в итоге оказалась в сотрудницах химчистки. Да просто тогда не было Инстаграма (признан экстремистским в России. - Ред.)!