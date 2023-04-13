Месторождения Оренбургской области переходят на российские масла

Фото: «Газпромнефть-Оренбург»

Масла российского производства обеспечивают работу высокотехнологичного оборудования Капитоновского месторождения и Восточного участка Оренбургского месторождения. Продукция «Газпромнефть - Смазочные материалы» используется в поршневых компрессорах и газопоршневых двигателях на этих промыслах.

«Переход на инновационные отечественные масла поможет нам укрепить независимость от зарубежных производителей и повысить экономическую эффективность предприятия. При этом мы переходим на продукцию высочайшего качества, которая обеспечивает высокий уровень защиты сложнейшего и крайне требовательного к расходным материалам компримирующего оборудования», – прокомментировал решение российской компании генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Евгений Капуста.

Специалисты «Газпромнефть - Смазочные материалы» разработали собственную инновационную рецептуру масел со специализированными присадками. В недалекой перспективе продукция российского производителя может заменить зарубежные аналоги на всех ключевых добычных активах «Газпромнефть-Оренбург».

Перед переводом оборудования на российские масла была проведена их комплексная экспертиза, а затем тестирование. Продолжительность проверочных эксплуатационных испытаний превысила 5 тысяч моточасов. Испытания подтвердили соответствие отечественной продукции самым высоким международным стандартам качества. Российские масла обеспечивают надежный уровень защиты двигателей от износа и образования углеродистых отложений.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ» пояснил, что у предприятия накоплен солидный опыт в производстве высокотехнологичных масел, которые отвечают самым строгим, современным требованиям мировых лидеров производства нефтегазового оборудования.

«Перевод техники такого сложного объекта, как Капитоновское месторождение, на масла «Газпромнефть - СМ» – результат работы модернизированных производственных площадок и современного Научно-исследовательского центра, где с помощью инновационных цифровых платформ мы совершенствуем и разрабатываем новые композиции смазочных материалов, превосходящие зарубежные аналоги по ряду ключевых характеристик», – констатировал Анатолий Скоромец.