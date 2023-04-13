На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 1,5 тысяч идей

Жители регионов подали 1638 заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Самими активными регионами в первые две недели отбора стали Самарская область (290 идей), Москва (144 идеи) и Московская область (134 идей).

Также в десятку регионов-лидеров по количеству поданных заявок вошли Ростовская, Саратовская, Ленинградская области, Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Свердловская область.

Отбор проводится по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы». Степень проработки заявки может быть разной – от идеи до уже готового проекта с планом реализации.

По словам помощника Президента России, председателя Оргкомитета форума «Сильные идеи для нового времени» Максима Орешкина, даже если предложение не попало в финал, его авторы могут рассчитывать на поддержку институтов развития, партнеров форума, регионов и федеральных органов исполнительной власти.

«Где-то нужно наладить контакты с региональной властью, где-то посмотреть правительственные программы участия, где-то просто информационной поддержки будет достаточно. По тем проектам, которые выходят на самый верхний уровень, идет уже ручная работа с точки зрения их поддержки. Разбираемся, в чем проблематика, как нужно помочь. В любом случае за людей делать проекты никто не будет, но будут созданы такие условия, чтобы этот проект можно было реализовать», – сказал Максим Орешкин.

Больше всего идей на сегодня – 762 – поступило по треку «Национальная социальная инициатива». Это предложения по повышению доступности медицинской и социальной помощи, по развитию малых населенных пунктов. Идеи и проекты по созданию дружелюбной среды в школах, популяризации многодетности, развитию инклюзии в нашем обществе.

На втором месте по количеству поданных идей – направление «Национальная кадровая инициатива». Жители регионов разрабатывают и заявляют решения по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей, возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства, поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

174 идеи поступило по направлению «Цифровые сервисы» – это проекты по информационной безопасности, способствующие развитию цифровой аналитики и упрощению предоставления госуслуг.

По треку «Национальная технологическая инициатива» получено 172 заявки по 20 блокам – от серийного производства беспилотников и подготовки кадров для управления беспилотными авиационными системами до развития клеточных технологий и удешевления генных технологий.

По треку «Национальная экологическая инициативы» зарегистрировано 168 идей, по предпринимательству – 165.

Подать свою идей можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Заявки принимаются до 26 апреля. Финальной точкой форума «Сильные идеи для нового времени» станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет в июне 2023 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют Президенту страны.