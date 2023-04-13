Заплатите в три раза больше: Опубликован список машин, подпадающих под налог на роскошь

Минпромторг опубликовал список автомобилей, чьи владельцы будут платить налог на роскошь Фото: Shutterstock

Минпромторг четко дал понять, какой автомобиль - роскошь, а какой - лишь средство передвижения. К шикарным машинам, согласно законодательству РФ, относятся автомобили...

…ценой 10-15 млн рублей и не старше 10 лет;

…дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

Владельцы таких машин должны платить транспортный налог в тройном размере. В простонародье - «налог на роскошь». В помощь водителям (ну, чтобы не запутались и не заплатили меньше) Минпромторг 13 апреля опубликовал список из 449 моделей машин, которые облагаются повышенным сбором.

Если сравнивать с прошлогодним списком, нынешний перечень вырос на сотню моделей. Например, его украсили Audi A8, Aston Martin Vantage, BMW M8 Grand Coupe. Есть в списке и российские автомобили. Владельцы «Лады», без паники: из отечественной роскоши сюда попали только модели люксового бренда Aurus.

Кстати, налоговикам без разницы, за какую сумму вы на самом деле купили машину. Если лучший друг уступил вам новенький Bugatti Veyron за шоколадку, вам все равно платить троекратный налог - потому что эта машина есть в списке Минпромторга. Точная сумма платежа зависит от того, в каком регионе зарегистрировано авто - в каждой области и республике свой транспортный налог. Уведомления от налоговой об уплате троекратного сбора за 2023 год владельцы таких машин получат в 2024 году.

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Почему подняли планку

Еще пару лет назад «налогом на роскошь» облагались машины дороже 3 млн рублей. А потом началось. Сперва пандемия с ее дефицитом электронных компонентов и микрочипов, из-за чего машины резко подорожали. Потом 24.02.2022, уход иностранцев, проблемы с запчастями и новыми машинами, новый скачок цен…

В общем, брать 3 млн как точку отсчета для превращения обычного автомобиля в роскошь стало как-то смешно. Toyota Camry, Skoda Kodiaq, Chevrolet Camaro - этим и многим другим машинам до роскоши - как до Лиссабона на первой передаче. А все они уже стоят дороже 3 млн рублей. Поэтому год назад правительство и повысило планку, после которой назначается налог на роскошь, до 10 млн рублей.