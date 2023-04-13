Кредиты на 230 миллионов рублей: Сбербанк расширяет свое присутствие в Крыму

Заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. Фото: пресс-служба Сбера.

Компании малого и микробизнеса в Крыму получили в Сбербанке кредиты на сумму свыше 230 млн. рублей. Всего более 400 предпринимателей, ведущих свой бизнес в Крыму, открыли расчетный счет в Сбербанке с момента начала обслуживания банком юридических лиц на полуострове. О начале работы в Крыму Сбербанк объявил 2 марта.

Чтобы кредиты для крымских предпринимателей стали еще более доступными, Сбербанк находит новых партнеров. Так, Сбербанк и Крымский гарантийный фонд заключили соглашение о предоставлении фондом своего поручительства по кредитным сделкам жителям полуострова.

- Крымский гарантийный фонд может выдать предпринимателю поручительство в размере до 70% от объема финансирования в сумме до 50 млн. рублей на заемщика. В результате предприятие получит кредит, даже если у него не хватает залога, - рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, подписанное соглашение важный драйвер развития экономики региона.

Сейчас в Сбербанке обслуживаются более 3,5 тыс. владельцев бизнеса и организаций Севастополя и Крыма.

Как отметил Анатолий Попов, в системе интернет-банкинга СберБизнес корпоративные клиенты могут самостоятельно рассчитать свой кредитный потенциал и подать заявку на кредит.