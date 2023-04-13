Песков заявил, что тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны стоит на повестке в Кремле

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля продолжить следующую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, в среду, 5 апреля, я у вас спрашивал… Была просьба прокомментировать инициативу председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина, которую поддержала Госдума, поддержало Минобороны… О признании геноцидом действия немецкой армии и их союзников в годы Великой Отечественной на территории СССР. Эти документы уже в Кремле как минимум недели три. И вы сказали, что обязательно уточните, будут ли еще приняты какие-то государственные акты на этот счет, может быть, указ или закон. Удалось ли это уточнить?

- Знаете, пока не готов сказать, - ответил Песков. - Эта тема, действительно, есть на повестке дня, она весьма чувствительная для нашего общества, для нашей страны.

По-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счет не принималось.

- Скажите, - продолжил я, - а до Дня Победы, до 9 мая, могут быть приняты, на ваш взгляд, какие-то решения?

- Мне неизвестно, - заметил пресс-секретарь, - что какие-то даты ставились в качестве крайнего срока.

Я пояснил, поскольку был в курсе: - Нет, даты не ставились, подождем. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

КСТАТИ

Еще раз напомним - о каких документах идёт речь.

В заявлении нижней палаты парламента, которое направлено в Кремль, сказано: Госдума признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР «геноцидом народов Советского Союза».

Сергей Степашин и депутаты руководствовались Уставом ООН, приговором Нюрнбергского трибунала и Конвенциями - «О предупреждении геноцида» и - «О неприменимости срока давности к военным преступлениям».

А в своих письмах в Госдуму Сергей Вадимович напомнил также о том, что из 27 миллионов погибших в СССР в годы войны 18 миллионов были мирными гражданами. Только в одном Ленинграде голодом уморили 1 миллион человек… Об этом Степашин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы не переписывали историю: Действия немецкой армии в годы Великой Отечественной признаны геноцидом

Госдума поддержала предложение Сергея Степашина о признании геноцидом действия немецкой армии в годы Великой Отечественной войны (подробности)