«Обязательно посмотрите «Вызов». И не потому, что он снят в космосе»: Стриженова, Гузеева и другие звезды дали оценки российской ленте

Юлия Пересильд на сцене после премьеры поет для коллег и гостей а капелла «Мы - долгое эхо друг друга». Фото: Иван МАКЕЕВ

20 апреля в кинотеатрах премьера фильма «Вызов». В Москве для съемочной группы и их гостей картину запремьерили на День космонавтики. В состоянии невесомости, в 400 км от Земли на борту МКС снимали часть фильма «Вызов». После серьезной подготовки двух непрофессионалов (актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко) пилотируемый корабль «Союз МС-19» со съемочной группой впервые вышел на орбиту для съемок художественного фильма. Доставил их на станцию командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, остальную часть картины снимали на Земле.

Первые зрители картины делятся впечатлениями в телеграм-каналах.

Министр культуры Ольга Любимова с дочерью Варварой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Посетила премьеру первой в истории кинематографа картины, снятой в космосе. Фильм стал настоящим вызовом - для всех, кто имеет отношение к его созданию. Юлия Пересильд и Клим Шипенко три с половиной месяца готовились к полету и находились 12 дней в космосе на МКС. За этим легендарным событием следил весь мир. Уже 20 апреля жители нашей страны, новых регионов, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Северной Македонии смогут увидеть на большом экране итог творческого подвига киноэкипажа. А с 27 апреля фильм выйдет в прокат в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане. Жители 20 стран увидят на больших экранах наш уникальный фильм «Вызов». Ждем, что у этой картины будет не только российское, но и международное признание».

Екатерина и Александр Стриженовы, Леонид Якубович. Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущая Екатерина Стриженова: «Мы посмотрели очень хороший фильм! Про людей, про ответственность, про чувство долга, про нашу Родину любимую, про жизнь. Горжусь, что этот космический проект рожден на Первом канале. Считаю, что Юлию Пересильд, Клима Шепенко и Антона Шкаплерова надо наградить. Они выполнили очень рисковую работу, которую до них не делал никто! А Юле я бы еще дала звание «народной» — то, что она делала в космосе за гранью простых человеческих возможностей. (Сейчас у Пересильд звание «заслуженная артистка» — прим. Авт.). Посмотрите «Вызов» и убедитесь сами!»

Телеведущая Лариса Гузеева: «Я посмотрела фильм «Вызов» и нахожусь просто в каком-то абсолютном шоке. Пересильд – крутая. Она – крутая!»

Телеведущий Дмитрий Борисов сообщил, что ему очень-очень понравился фильм и опубликовал видео как Юлия Пересильд после финальных титров поет а капелла «Мы - долгое эхо друг друга», а потом произносит трогательные слова: «Юрий Алексеевич был первым. Мы не могли упустить этого шанса, и наши киношники тоже должны были и в этом быть первыми. И пусть мы будем «эхо друг друга», и пусть мы будем это продолжать – надо быть первооткрывателями. По другому - никак!»

Писатель Александр Цыпкин: «Обязательно посмотрите фильм «Вызов» и не только потому, что он снят в космосе. Это история про человека на Земле. Человека и его сердце. Хотя то, что это все реально в космосе сделали - это КОСМОС».

Ольга Бузова и Юлия Пересильд. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая и певица Ольга Бузова: «Только что посмотрела фильм «Вызов». Это невероятное кино, которое нужно увидеть всем! Юля Пересильд моя большая любовь. Она это знает, говорю ей всегда это при встречах. Милош Бикович как всегда прекрасен. Антон Шкаплеров и Олег Новицкий - наши космонавты лучшие. Это первый в мире фильм, который реально снимался в космосе. Спасибо Климу Шипенко за фантастическую работу. Может теперь со мной на Луну? Гордость за наш кинематограф. Умеем, можем и летим дальше».

Телеведущая Марина Ким: «Поздравляю командира и экипаж космического корабля!»