Предприниматель Сергей Симонов: «Процесс обучения нельзя останавливать ни на день»

В России снижается интерес к предпринимательству. Согласно данным ВЦИОМ, если в 2016 году начать своё дело хотели 34% россиян, то в 2022 - уже 23%. Чаще всего, опрошенные боятся потерять социальную и финансовую стабильность, если оставят работу в найме. Но, оказывается, выбирать между бизнесом и работой в компании вовсе необязательно. Доказательство тому - пример Сергея Симонова, который смог и построить блестящую корпоративную карьеру, и создать успешный IT-проект, который принёс своему создателю национальную премию Digital Leaders.

«Комсомольская правда» познакомилась с Сергеем поближе и узнала, как ему удалось добиться невозможного.

С нуля до уровня запада

Все началось еще на пятом курсе Высшей школы экономики, когда Сергея пригласили работать в международную консалтинговую компанию Knight Frank, которая на тот момент только заходила в Россию. Так начался его путь в сфере стратегического консалтинга. А уже спустя короткое время Сергею доверили самостоятельное ведение проектов.

“С одной стороны, это было здорово – относительная независимость и свобода развиваться так, как считаешь нужным. С другой стороны - большая ответственность, так как мы представляли международный бренд с более чем столетней историей, - вспоминает Симонов. - Приходилось учиться всему прямо на ходу, начиная от управления командой, заканчивая навыками продаж и защиты своих работ на самом высоком уровне в крупнейших компаниях страны”.

Работа заключалась в том, чтобы рассматривать объекты недвижимости не как обычные здания, а как бизнес и инвестиции. Привычных нам сейчас торговых и офисных центров в России тогда практически не существовало, а западный рынок недвижимости обгонял отечественный на 20 лет. Перед Сергеем с коллегами стояла масштабная задача – фактически, создать новую сферу с нуля и достичь уровня развития Европы и Америки. И им это удалось.

“Большой плюс был в том, что мы имели доступ к международным методикам и стандартам, которые применялись в офисах нашей компании по всему миру. Наш рынок прошёл все стадии взросления: от простеньких небольших объектов, которые были в начале 2000-х, до крупнейших высококачественных проектов, например, «Меги», в которую приезжали люди со всей страны”, – подчёркивает Сергей.

Лидер отрасли

Активного и инициативного сотрудника не могло не заметить руководство, и всего спустя два года Сергей стал заместителем директора отдела и возглавил полностью новое направление на рынке консалтинговых услуг - создание стратегии развития больших территорий, сопоставимых по размерам с микрорайоном или даже небольшим городом.

“В те времена рынок недвижимости в России был на той стадии, когда не очень было понятно, как подходить к таким проектам. При их создании нам нужно было ответить на несколько вопросов: что, когда и в каких объёмах строить, чтобы проект привлекал людей и был коммерчески успешным. Для этого нужно провести очень глубокие исследования и построить сложные математические модели”, - объясняет Сергей.

Именно под руководством Симонова вскоре был разработан уникальный подход, который совместил в себе лучшие советские градостроительные практики, и современные рыночные принципы планирования, основанные на международных подходах в маркетинге и финансовом секторе. А одним из самых крупных и интересных проектов, где он был применён, стал конкурс «Большая Москва», направленный на разработку нового генерального плана столицы. Из почти сотни участников со всего мира в финал вышло только 10 команд, в том числе – команда Сергея Симонова. Вместе со специалистами из совершенно разных сфер – по градостроительству, по транспортной инфраструктуре, по рыночным исследованиям – они вырабатывали основные бизнес-принципы и экономическую модель, которая легла в основу развития будущего генерального плана и помогла увеличить Москву почти вдвое.

“Результаты этого проекта мы видим каждый день, выходя на улицу. Например, именно тогда были заложены принципы превосходства общественного транспорта над автомобильным, и так называемая “гуманизация” улиц, когда вместо расширения проезжей части создаются зелёные зоны и благоприятная пешеходная среда”, - приводит примеры Сергей.

Его карьера тем временем продолжала расти: он дважды подписывал самые крупные контракты в сфере стратегического консалтинга в компании, а в 2015 году стал директором по работе с ключевыми клиентами и начал отвечать за все крупные и ключевые проекты в своей сфере. Сергей приложил руку к развитию городов по всей России, в рамках рабочих командировок объездил ключевые точки от Владивостока до Калининграда. Но самым главным результатом его корпоративной работы стало понимание того, что нужно постоянно совершенствовать свои навыки.

“Я убедился, что процесс обучения нельзя останавливать ни на день. Это очень помогло, когда я из сферы недвижимости перешёл в совершенно незнакомую для меня сферу IT, и нужно было учиться с нуля буквально всему за крайне сжатые сроки”, – резюмирует Сергей.

Новые вызовы

Это случилось в 2013 году, когда уже признанный специалист в сфере консалтинга Сергей Симонов понял, что нуждается в новом вызове, и обратил внимание на сферу IT и E-commerce. Тогда же родилась идея уникального для российского рынка проекта Wizemart, который составляет рейтинг товаров со всего мира и облегчает пользователю выбор.

“Я очень люблю досконально разбираться в какой-либо новой теме – например, когда я хочу что-то купить, я подробно изучаю про эту вещь всё, начиная от форумов, где её обсуждают, заканчивая обзорами и статьями профессионалов. В какой-то момент я подумал, что это слишком затратно по времени и усилиям: было бы здорово, если бы эту информацию собирали алгоритмы, анализировали и выдавали уже готовый ответ: хороший этот товар или плохой. Я загорелся этой идеей!” – признаётся Сергей Симонов.

Главной сложностью казалась реализация: как воплотить задумку в жизнь, если сфера IT незнакома? Но для Сергея это не стало препятствием – он, как опытный и грамотный управленец, решил создать хорошую команду и правильно поставить ей задачу. Искать нужных специалистов пришлось больше года, при этом продолжая работу в консалтинге. Ещё год заняла разработка бета-версии, которую после заменила новая версия с другим дизайном, движком и алгоритмами. Менялась и команда.

“Мне пришлось несколько раз полностью сменить команду, прежде чем найти людей, которые смогут довести дело до конца и постоянно развиваться вместе с проектом, а не стоять на месте, - вспоминает Сергей. - Я сфокусировался на новом проекте, полностью погрузился в него, чтобы уметь правильно ставить задачи и получать необходимый результат”.

Решение оставить карьеру в крупной компании и стать бизнесменом уже на 100% Сергей принял спустя год после регистрации домена, когда была запущена в бета-тесте первая версия проекта. Уже тогда Wizemart начал показывать рекордные результаты: его алгоритмы за короткие сроки анализировали миллионы отзывов о товарах со всего мира, что привлекало и продолжает привлекать свыше 400 тысяч уникальных пользователей в месяц. Кроме того, умелое руководство Сергея Симонова позволило достаточно быстрыми темпами вывести проект на уровень стабильного дохода, который даёт предпринимателю и его команде уверенность в завтрашнем дне и возможность заниматься любимым делом.

Корпоративная карьера была для Сергея потрясающей школой, которая позволила выработать очень высокие стандарты работы как для себя, так и для своих сотрудников. Но при этом, по его словам, даже все плюсы работы в большой международной компании не могли сравниться с удовольствием, которое ты получаешь, когда удаётся сделать что-то с нуля самому и развивать свой бизнес:

“С одной стороны, работа по найму – это безопасно и спокойно, а собственный бизнес каждый день предполагает новые вызовы, никогда нельзя предсказать, что ждёт тебя и твой проект, поэтому нужно быть готовым ко всему и иметь хорошую нервную систему. Но, с другой стороны, ни с чем не сравнить то удовольствие, когда ты видишь, что твой проект приносит пользу тысячам человек”.

Digital-прорыв

Сейчас проект Wizemart – это самая большая в России база отзывов. Здесь хранится более шестнадцати миллионов отзывов по двум с половиной миллионам товаров в тысяче категорий. То есть, найти информацию можно практически о чём угодно.

Сергей Симонов в ежедневном режиме управляет командой, и регулирует развитие проекта в целом, включая постановку глобальных целей для компании и долгосрочных задач для непосредственных исполнителей. Разработка всех необходимых и исправно работающих алгоритмов, создание методов для обработки огромного массива данных и предоставления её пользователям – сразу стало визитной карточкой Симонова, и задало высокую планку для всех остальных участников рынка. Это было отмечено и на церемонии престижной премии Digital Leaders-2022, где Сергей победил в номинации «Цифровые решения для потребительского рынка» в категории «Электронная коммерция». Тогда же он стал членом жюри ежегодной Премии Рунета - по его признанию, доверенная роль эксперта для него значит очень много и подтверждает высокий уровень специалиста, к чьему мнению прислушиваются на рынке IT-проектов и технологий.

Конечно, не обошлось и без попыток конкурентов полностью скопировать успешный проект, которые Сергею удалось пресечь. На просторах рунета осталось несколько проектов с функционалом, в разы слабее оригинала и с гораздо меньшим масштабом. Тем более, одним из крупных шагов по развитию Wizemart стало соглашение с Яндекс.Маркетом, благодаря которому потенциальный покупатель со страницы сервиса Симонова может перейти сразу в магазин и купить нужный товар по наилучшей цене. Будущее проекта Сергей Симонов видит в искусственном интеллекте, который, по мнению предпринимателя, выведет рекомендательные системы на совершенно новый уровень.

“Одно дело, когда вам нужно самостоятельно вводить запросы, применять фильтры и изучать таблицы с рейтингами. И совершенно другой уровень, когда вы задаёте вопрос в произвольной форме и получаете понятный и быстрый ответ, - говорит Сергей. - Допустим, говорите: «Хочу купить смартфон по цене 20 тысяч рублей с хорошей фотокамерой и аккумулятором» и на выходе получаете готовый список товаров. Остаётся лишь выбрать тот, который больше нравится. Это сделает сервис удобнее для обычных пользователей и даст большой толчок для развития таких сервисов, как мой. Я считаю, что за этим будущее!”.