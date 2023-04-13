«Ржавые заводы с технологиями времен СССР»: антифейк проект «Россия в деле» покажет, как на самом деле работает промышленность в нашей стране

На судостроительном заводе в Нижнем Новгороде собрали и спустили на воду первый круизный лайнер в постсоветской истории. Фото: кадр видео.

«Россия в деле» - новый просветительский видеопроект о российской промышленности, опровергающий устойчивые мифы о технической отсталости нашей страны. Его создатели сняли сериал, наглядно показывающий, что Россия – одно из самых технологически развитых государств, создающих прорывные технологии. В нем живут и работают талантливые люди, настоящие профессионалы и исследователи.

«Россия в деле» стала продолжением нашумевшего сериала «Билет в будущее». Проект знакомит зрителей с различными профессиями, которые входят в 9 профсред одноименной бесплатной государственной программы. Сериал снят Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру».

В каждой из серий создатели разоблачают фейки о российской промышленности. А их немало: многие до сих пор считают, что отечественные предприятия – это ржавые заводы с технологиями времен СССР, работающие на зарубежном оборудовании и софте. Такие «диванные эксперты» уверены, что на производстве царят рутинный труд, вредные технологии и потогонная система эксплуатации сотрудников. Проект «Россия в деле» показывает, как на самом деле устроены наши предприятия, и доказывает: нам определенно есть чем гордиться.

«Десять лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видео проекты, которые уже увидели более 17 миллионов человек только офлайн, - рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин. - Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа».

Российские хирурги разрабатывают уникальные технологии, аналогов которым нет на Западе. Фото: кадр видео.

В каждой серии зритель знакомится с одной из отраслей, традиционно являющихся гордостью отечественной экономики. В их числе - гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и многие другие. Российские специалисты создают новые сложные продукты, успешно конкурирующие на мировом рынке с известными западными брендами.

Наши эксперты первыми в мире разработали автономную систему судовождения, которая успешно внедрена в производство. А в 2020 году на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде собрали и спустили на воду четырехпалубный теплоход проекта PV300 - первый круизный лайнер в постсоветской истории.

Настоящие прорывы сейчас делают наши врачи. Отечественные ученые начали выращивать новые ткани и органы, открывая новую страницу в российской регенеративной медицине. Российские кардиохирурги разработали и внедрили уникальный метод, снижающий риск инсульта у пациентов на 95%. А в калининградском Центре новейших медицинских технологий делают операции, которые еще недавно казались настоящим чудом. Калининградские хирурги во время операции на сердце могут остановить его на 130 минут без какого-либо риска для больного.

Отечественные генетики научились создавать новые виды растений с изначально заданными характеристиками. Таким овощам или злакам не страшны заморозки или зной, они устойчивы к болезням и вредителям.

Эти и многие другие примеры – наглядное доказательство того, что отечественная промышленность следует лучшим мировым трендам, создавая при этом собственные уникальные разработки. Проект «Россия в деле» убедит даже самых отъявленных скептиков в том, что современные российские технологии – это качество, безопасность и эффективность. А наши предприятия – одни из самых передовых в мире.