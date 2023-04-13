Минобороны России сообщило об интенсивных штурмах в Артемовске

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника (https://t.me/rt_russian/153913) из центральных кварталов Артёмовска Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге об очередных успехах Вооруженные Сил России в зоне проведения специальной военной операции и потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Южно-Донецком и Запорожском до 20, на Херсонском до 35, на Донецком штурмовые отряды «Вагнер» под прикрытием с флангов десантников и авиации с воздуха так интенсивно вытесняли противника из центральных районов Артемовска, что в процессе перебили несколько сотен украинских националистов (300 военнослужащих ВСУ по всему Донецкому направлению).

Генерал-лейтенант отметил, что за прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач.

В этих кровопролитных боях по всех линии соприкосновения наши воины ликвидировали более 470 наемников киевского режима, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов.

Нашим летчикам, ракетчикам и артиллеристам удалось уничтожить два бригадных склада ВСУ с боеприпасами в Невском (ЛНР) и Гуляйполе (Запорожской обл.), нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3747 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8659 - танков и других боевых бронированных машин.

1082 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4576 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9487 - единиц специальной военной автомобильной техники.