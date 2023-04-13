Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

АвтоВАЗ объявил о выпуске нового автомобиля — это среднеразмерный городской кроссовер Lada X-Cross 5. Его показали на конференции дилеров в Сочи. Собирать новинку будут в Санкт-Петербурге на вазовском предприятии, которое до недавнего времени принадлежало компании Nissan — до того, как японский концерн покинул Россию, присоединившись к санкциям против нашей страны. Рассказываем, какими будут цена и характеристики нового кроссовера Lada X-Cross 5.

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

Однако автомобильные эксперты тут же подметили, что вазовская новинка один в один совпадает с китайской моделью FAW Bestune T77. Только в овале на решетке радиатора не шалашик, как на китайской машине, а наша родная ладья. FAW Bestune T77 знакома россиянам, она поставляется официально и активно продается в автосалонах. Цены со всеми скидками, включающими trade-in и кредит, начинаются на прошлогодние модели с 1,5 млн руб. - во всяком случае, такими скидками в 600 тыс руб автосалоны заманивают посетителей в стиле «приезжайте, поговорим». В рамках телефонного разговора цена составила 2,02 млн руб. Но продавцы гибки и покладисты.

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

- Ну, хорошо, скину я вам эту двадцатку, на два миллиона договоримся, - пообещал мне один из менеджеров. - Но вы лучше попробуйте ее на тест-драйве, тогда и торговаться не будете. Отлично едет, очень динамичная, хорошая шумоизоляция, а какая подвеска!

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

Особое внимание собеседник обратил на новую конструкцию роботизированной коробки передач. В отличие от классического автомата робот динамичнее, но у него есть грех - сильно греется сцепление и из-за этого чаще выходит из строя. А на FAW Bestune T77 инженеры придумали поместить сцепление в масляную ванну, так оно лучше охлаждается, объяснил менеджер. Эти китайские машины, действительно, пользуются спросом. Так, например, в «Авилоне» они были, а сейчас уже все распродали, ждут новых поступлений.

Понятно, что все технические функции «китайца» будут доступны и на его вазовском брате-близнеце кроссовере Lada X-Cross 5. Вообще, на предприятии в Санкт-Петербурге под российской маркой будут собирать и другие китайские машины, а для понимания, «кто и откуда», все питерские модели будут носить обозначение X-Cross. Судя по названию, речь идет все же о кроссоверах. Выпуск питерских «кроссов» планируется начать в июне.

Без скидок FAW Bestune T77 с механической коробкой стоит 2,169 млн руб, а с автоматом — от 2,273 до 2,432 в зависимости от комплектации. Что еще подкупает — гарантия 5 лет или 100 тыс км пробега. Правда, в продаже сейчас машины сборки 2021-22 годов. Модели этого года будут тысяч на 100 дороже, предупреждает продавец. Какой тогда будет цена кроссовера «Лада Х-Кросс 5»?

Цена кроссовера «Лада Х-Кросс 5»

О ценах на аналогичную «Ладу» официально пока не сообщается, так что цена кроссовера «Лада Х-Кросс 5» точно неизвестна. Но дилеры предполагают, она будет стоить дешевле китайского собрата.

- Так как новый кроссовер Lada X-Cross 5 практически полностью схож с FAW Bestune T77 и имеет аналогичный мотор с одинаковой мощностью и трансмиссией, основное конкурентное преимущество новинки должно заключаться в ценовой политике автоконцерна, - сказал kp.ru руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. - При этом рекомендованная розничная цена (без скидок — Ред.) ниже 2 млн руб. обеспечит новому кроссоверу АвтоВАЗа возможность участвовать в программах господдержки, что станет хорошим стимулом для его продаж.

Характеристики кроссовера «Лада Х-Кросс 5»

На основе данных китайского "собрата", можно рассказать про характеристики кроссовера «Лада Х-Кросс 5».

Привод Передний

Длина/Ширина/Высота, мм 4525/1845/1615

Дорожный просвет, мм 170

Объем багажника, л 375/1525

Максимальная мощность, л.с. 160

Объем двигателя, л 1,5

Снаряженная масса, кг 1500

Максимальная скорость км/час 192

Разгон до 100 км/час, сек 9,7

Расход топлива город/трасса/смеш., л/100 км 7,7/5,8/6,6

Объем топливного бака, л 45