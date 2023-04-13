Путин и Мутко обсудили льготную ипотеку: Почему больше половины квартир в новостройках малы для семей с детьми

Путин спросил у Мутко о перспективах госипотеки на вторичном рынке. Фото: Михаил Климентьев//ТАСС

Главу ипотечного агентства «Дом.рф» Виталия Мутко Владимир Путин принял в своем кремлевском рабочем кабинете. Редкий случай: чиновник начал рассказ, не дожидаясь даже формального приглашения президента.

- С 2018 года мы выступаем, как оператор всех ипотечных программ с господдержкой, около двух миллионов граждан улучшили свои жилищные условия с помощью нашей ипотеки, — Мутко в самом начале напомнил, чем занимается.

Судя по цифрам, сейчас почти вся ипотека в новостройках оформляется с госучастием. Глава «Дом.рф» упомянул 8 квартир из 10 проданных.

- Это большой вклад. Это дало возможность в прошлом году не так резко сузиться спросу, — отметил чиновник.

При этом, по данным самого же агентства, только в Москве до сих пор не продана половина построенных квартир. Этого хватит на 2,5 года при нынешних темпах покупок.

- Мы сейчас обсуждаем различные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости. Я так понимаю льготные семейные ипотеки имеют значение, — заметил президент.

- Структура строящегося жилья в стране не соответствует сегодня структуре семьи, — в ответ пожаловался Мутко.

Он объяснил, что 53% квартир в новостройках — это однушки-студии на 37 метров. А больше половины покупателей — семьи минимум с одним ребенком. Чиновник предложил для родителей с детьми еще снизить ипотеку, если они берут квартиру побольше.

Вот что еще происходит на нашем жилищном рынке:

+ За год количество ипотек на отдельные дома утроилось.

+ 20 тысяч гектаров «неэффективных» земель отдали под строительство.

+ До 2030 года «Дом.рф» построит 100 млн. «квадратов» на землях, которые в будущем будут вводиться в оборот.

Путин спросил у Мутко о перспективах госипотеки на вторичном рынке:

- Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?

- На Дальнем Востоке в ряде регионов… - начал отвечать глава агентства.

- Я сейчас не про Дальний Восток, я в целом, — тут же уточнил президент.

- Мы сделали большую поддержку отрасли, потому что меры поддержки на спрос длительные и через два-три года приносят эффект, — Мутко намекнул, что цены в новостройках когда-нибудь начнут снижаться.

Потом чиновник согласился с президентом, что пока квартиры на вторичке дешевле для покупателей. Но, судя по всему, льготной ипотеки для старых квартир нет и даже не предполагается. Хотя если будет президентская воля, то она появится.