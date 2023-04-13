Почему Дума вернула законопроект Немцова и Гайдара об отмене смертной казни

Вернуть документ предложил сам Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно Госдума вернула авторам — среди них был Немцов, Гайдар и Хакамада — законопроект 22-летней давности. Документ предлагал убрать из Уголовного кодекса все упоминания смертной казни.

У законопроекта было 30 авторов, но из всех в парламенте остался только один — Павел Крашенинников.

В 2001 году инициативу было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах назначался ответственный комитет. В 2014 году свою подпись под инициативой отозвала тогда депутат, а сейчас сенатор Елена Мизулина. В 2016 и 2021 для его рассмотрения снова назначался ответственный комитет.

Дума использовала интересную формулировку для возврата документа. Вроде как правки предлагалось внести в "законодательный акт", который «утратил силу или его срок действия истек". Нас это немного удивило, ведь законопроект касался Уголовного кодекса, принятого в 1996 году. Нового у нас не появилось, и все статьи с упоминанием смертной казни по-прежнему на месте.

Но вернуть документ предложил сам Павел Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству (в чьем ведении документ и был). Видимо, в Думе решили: раз уж сам автор хочет забрать 22-летний законопроект, то пусть.

В парламенте неофициально пояснили, что старые законопроекты «вычищают» из системы, когда законодатели хотят вернуться к теме. Ведь если в Думу внесены два документа на аналогичную тему, то голосование по обоим идет одновременно. А это явно не то, чего хотят создатели новой версии.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 16 мая 1996 года. Глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин считает, что ее возврат невозможен. Есть два запретительных решения КС (от 1999 и 2009 годов), в последнем написано, что «в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни».