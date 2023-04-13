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Политика13 апреля 2023 12:40

Почему Дума вернула законопроект Немцова и Гайдара об отмене смертной казни

Госдума вернула авторам законопроект 2001 года об исключении смертной казни из УК
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Вернуть документ предложил сам Павел Крашенинников

Вернуть документ предложил сам Павел Крашенинников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно Госдума вернула авторам — среди них был Немцов, Гайдар и Хакамада — законопроект 22-летней давности. Документ предлагал убрать из Уголовного кодекса все упоминания смертной казни.

У законопроекта было 30 авторов, но из всех в парламенте остался только один — Павел Крашенинников.

В 2001 году инициативу было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах назначался ответственный комитет. В 2014 году свою подпись под инициативой отозвала тогда депутат, а сейчас сенатор Елена Мизулина. В 2016 и 2021 для его рассмотрения снова назначался ответственный комитет.

Дума использовала интересную формулировку для возврата документа. Вроде как правки предлагалось внести в "законодательный акт", который «утратил силу или его срок действия истек". Нас это немного удивило, ведь законопроект касался Уголовного кодекса, принятого в 1996 году. Нового у нас не появилось, и все статьи с упоминанием смертной казни по-прежнему на месте.

Но вернуть документ предложил сам Павел Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству (в чьем ведении документ и был). Видимо, в Думе решили: раз уж сам автор хочет забрать 22-летний законопроект, то пусть.

В парламенте неофициально пояснили, что старые законопроекты «вычищают» из системы, когда законодатели хотят вернуться к теме. Ведь если в Думу внесены два документа на аналогичную тему, то голосование по обоим идет одновременно. А это явно не то, чего хотят создатели новой версии.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 16 мая 1996 года. Глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин считает, что ее возврат невозможен. Есть два запретительных решения КС (от 1999 и 2009 годов), в последнем написано, что «в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни».

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