«Лафа закончилась»: Александр Балуев дал отповедь предавшим Россию артистам

Актер Александр Балуев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 апреля в широкий прокат выходит первая в истории полнометражная картина «Вызов», для съемок которой режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились в космос. Это стало возможно благодаря совместному проекту Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос», «Главкосмоса» и студии Yellow, Black and White.

В фильме сыграли настоящие космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров. Ну а на Земле - актеры Александр Балуев, Владимир Машков, Милош Бикович, Елена Валюшкина.

Незадолго до премьеры мы побеседовали с Александром Балуевым, сыгравшим в «Вызове» главу Роскосмоса, не только о его персонаже, но и о том, как когда-то, лет 20 назад, он пытался сделать карьеру в Америке, снимался там в кино. Насколько сложно пробиться на экраны или на подмостки русскому артисту, который уехал на Запад.

- Снимался там в небольших ролях, — рассказал нам Александр Балуев. - Потому что большие роли русским артистам там не дают. Однажды у меня было 16 съемочных дней – это приличная роль, одна из главных. Но все равно я играл русского. И никогда бы не сыграл американца, родившегося, допустим, на восточном побережье, даже если бы в совершенстве овладел английским языком. У американских актеров другая артикуляция, другие знаки, все другое. А вот на роли русских негодяев - спокойно подошел…

- Я вас спрашиваю ещё и потому, что сейчас многие ваши коллеги: Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Дмитрий Назаров… уехали из России. Устремились на Запад в надежде выстроить там свою судьбу. Это возможно для русского артиста?

- Если человек умный (я не знаю, насколько Чулпан Хаматова умная), он понимает: начинать там карьеру в 46 лет - это даже не утопия, это безумие. Та же Чулпан Хаматова должна говорить на понятном зрителю языке. Там есть её зритель? Кому она там близка? Тинейджерам в цепурах с бульвара Сансет? Они ничего не знают про русских артистов и знать не желают.

В Америке знают Никиту Михалкова, Владимира Меньшова, потому что их фильмы взяли «Оскар». Да и то – их знают не рядовые зрители, а члены Киноакадемии. Американская публика интересуется только своими звездами. Причем, черные смотрят фильмы, где играют черные артисты, например, Уилл Смитт и т.д. Есть фильмы для белых…

- Даже так?

- Так было еще лет 20 назад. А сейчас, с учетом увлечения разными гендерами и меньшинствами, стало еще интересней. Ехать туда делать карьеру – это плохой вариант для русских артистов.

Александр Балуев и Юлия Пересильд на съемках "Вызова".

- Но в Германии, в Израиле, Америке, Прибалтике есть русскоязычная публика, которая любит наших артистов. Вы ездите на гастроли по России. А так для гастролей – весь мир.

- Да, мы ездим со спектаклем и показываем его раз десять, а на 11-й нам говорят: спасибо, ребята, больше не надо. Зрителей больше нет, все уже посмотрели. Это при том, что с антрепризой мы выступаем в городах-миллионниках, где люди приезжают, уезжают, кто-то в командировке, кто-то в отпуске – идет постоянный поток новой публики. И главное - все говорят по-русски. Тем артистам, которые уехали из России, причем обратите внимание – уехали по своей воле, придется работать в ограниченном языковом пространстве. На Западе людей, говорящих по-русски, очень мало. Если в России, допустим, потенциальных зрителей - 50 миллионов, то там – это 100 тысяч. Надо будет сильно напрячься, чтобы эта публика захотела прийти к вам на спектакль. Если мы говорим про Израиль, в основном это пенсионеры. Русскоязычная молодежь уезжает из Израиля в Америку, в Германию. Но в Америке нет драматических театров таких, как у нас. В Нью-Йорке есть бродвейские шоу. В крупных городах показывают мюзиклы. И повсюду популярны стендап-комики, на их представления стоят очереди.

- На что же рассчитывают наши артисты?

- Не знаю. Те, кто уехал в Израиль, скоро побегут в Америку. Или вернутся в Москву. Так уже было. Вспомните, Михаила Козакова, который, чтобы играть в Израиле, выучил иврит. Но все равно это чужой язык. Зритель его иссяк в то время, когда в Израиль шел большой отток русскоговорящей публики. Сейчас иммигрантов гораздо меньше.

Буду рад ошибиться, но, думаю, у наших артистов на Западе нет никаких перспектив. И лафа, которая была у ни в России, закончилась. Но это их выбор, их судьба.