Когда беременность не наступает: где найти помощь и силы попытаться еще раз

«Как подготовиться к беременности правильно и сделать это быстро?» — вопрос, который возникает у многих будущих родителей. Начнем с того, что мы поздравляем вас с этим ответственным шагом и желаем здоровья вашему малышу! И напомним, что планирование беременности – это самый важный этап, с которым не стоит спешить. Именно от него зависит, как скоро вы увидите две заветные полоски на тесте и насколько комфортным будет сам процесс вынашивания вашего ребенка. Поэтому – не спешим!

Самым грамотным вариантом будет обратиться за консультацией акушера-гинеколога (женщинам) и уролога-андролога (мужчинам), которые подробно пояснят все этапы планирования беременности. Вам наверняка придется пройти ряд обследований, чтобы собрать полный анамнез, но поверьте – для вашего здоровья и здоровья вашего малыша этот шаг очень важен. Также вам нужно поменять образ жизни. Откажитесь от всех вредных привычек, включая недосып, начните больше двигаться, старайтесь избегать стресс и питайтесь правильно. Конечно, не всегда получается следовать плану, но многое в наших силах. Помните о вашей цели – прекрасной семье с первенцем или с еще одним чудесным младенцем.

Однако бывают и такие моменты, когда нельзя терять время. Есть целый ряд факторов, когда будущим мамам и папам стоит незамедлительно обратиться к репродуктологу.

О возможных трудностях и их решении «Комсомолка» простым языком рассказала в своей статье.