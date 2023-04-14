Индивидуальный лицевой счет: Как узнать важную информацию о своей будущей пенсии

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Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого жителя России. По крайней мере у тех, кто хотя бы один день работал официально. На этом счете указывается вся информация о трудовой деятельности человека, о его пенсионных правах и накоплениях. На основе этой информации Социальный фонд России определяет, какую пенсию выплачивать тому или иному человеку. Рассказываем, как получить выписку и что из нее можно узнать.

Узнать информацию из индивидуального лицевого счета довольно легко. Можно пойти по одному из следующих путей:

• Сделать запрос онлайн: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР. И в том и в другом случае потребуется подтвержденный профиль на портале госуслуг. После успешного введения логина и пароля нужно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Весь процесс займет несколько минут. Документ можно либо скачать, либо получить по электронной почте.

• Лично обратиться в МФЦ или ближайшее отделение Социального фонда России. Это можно сделать вне зависимости от того, где именно вы прописаны. Услугу предоставят в любом отделении.

• Написать заказное письмо. Это на случай, если у вас нет возможности проверить информацию онлайн, а ближайшие отделения СФР или МФЦ находятся далеко. Отправить запрос можно в любое отделение Социального фонда России. Ответ вам направят в течение 10 рабочих дней с момента получения письма.

В справке по лицевому счету отражается актуальная информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей на пенсию. По выписке можно также уточнить размер имеющихся пенсионных накоплений и управляющую компанию, в которую переданы эти средства для инвестирования.

Выписка дает возможность заранее оценить то, как формируется пенсия, и проверить сведения работодателей о пенсионных взносах и периодах трудовой деятельности. Например, бывает так, что работодатель не передал сведения о вашей работе в Социальный фонд России или не заплатил полагающиеся страховые взносы. Все это можно увидеть в выписке и вовремя исправить ошибку, подав заявление в СФР или задав вопросы действующему работодателю.