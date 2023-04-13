Изменившийся до неузнаваемости Павел Деревянко рассказал про "эксперименты с лицом" ради карьеры

Кадр из фильма

Начавший переживать вторую волну популярности после сериала «Домашний арест» Павел Деревянко теперь не испытывает проблем с востребованностью: в прошлом году у актера вышло пять проектом, в этом году запланировано как минимум столько же. И к премьере сериала «Сансара», где Павел сыграл потерявшегося во времени банковского клерка Андрея, артист дал серию интервью. В том числе пришел в ютуб-шоу Басты «Вопрос ребром», где раскрыл довольно неожиданные подробности жизни.

В гостях у рэпера Павел получил вопрос по поводу внешности. И вопрос был обоснованный. Ведь те, кто давно следит за творчеством Деревянко, могут заметить, как менялась его внешность. Достаточно вспомнить кадры из военной драмы «Брестская крепость».

Кадр из фильма

Ил сериала «Штрафбат».

Кадр из фильма

Или «Дела о мертвых душах», где актер сыграл Чичикова.

Кадр из фильма

Конечно, с тех пор прошло много лет — время берет свое — но даже невооруженным глазом можно увидеть, что лицо Павла изменилось. И, скорее всего, не от возраста, а от действий пластических хирургов или косметологов.

Кадр из фильма

Собственно, в гостях у Басты артист это и подтвердил.

— Я делал себе микроботокс, чтоб у меня не было «лоб гармошкой», — сказал актер. — Делал. Некоторые эксперименты с лицом были. Я углубляться не буду, но скажу так: для меня искусство — сочетание формы и содержания. Всегда. И форма — это мое лицо, язык, зубы, глаза и все остальное. Так что важно поддерживать себя в форме. Но если ты про пластические операции, то их у меня не было. Кожу на лицо с ж*** я себе не пересаживал.