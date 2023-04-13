Икона с Афона и математические задачки: что делал Мишустин в Тюмени в Чистый четверг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Физико-математической школы. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Свою рабочую поездку в Тюмень Михаил Мишустин начал с посещения Свято-Троицкого монастыря, построенного в начале 17 века. Это одна из старейших обителей Сибири. Командировка премьера пришлась на Чистый (Великий) четверг, который отмечается за три дня до Светлой Пасхи. Премьер поставил свечку в храме, а также передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона.

Михаил Мишустин в Свято-Троицком мужском монастыре. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

После этого премьер приступил к рабочей программе. Вначале он посетил физико-математическую школу - одну из самых престижных в городе. Эта школа занимает 15-е место в общероссийском рейтинге. Детей сюда принимают с 5 класса, для этого нужно пройти творческий отбор. Бывает, что на одно место претендуют 10-12 человек. Учатся дети до 18 часов, в день у них по 10-11 уроков продолжительностью по 35 минут.

Открыли школу в 2015 году. За 8 лет 100% ее учеников смогли поступить на бюджетные места в вузах, при этом 80% из них благодаря победам в олимпиадах поступили без конкурса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Физико-математической школы. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьеру показали несколько школьных лабораторий, а ребята представили свои творческие проекты. Так, один из учеников рассказал Мишустину, что совместно с компанией «Ютэйр- инжиниринг» исследует состав резинового колпака на подшипнике вертолета с целью профилактики преждевременного разрыва.

- Сейчас очень много происходит того, что укрепляет технологический суверенитет страны. Это все на повестке дня, — похвалил школьника Мишустин. А заодно поинтересовался, как тот смог получить заказ от такой серьезной компании. Парень признался, что пришел от школы на предприятие и сказал, что хочет приносить пользу стране.

- Я тебе хочу пожать руку и сказать: кто хочет - ищет способы, а кто не хочет - ищет причины. Вот так и надо - активно искать. Продолжай это делать! - напутствовал Мишустин.

Еще одна ученица представила свой проект по дезинфекции курьерских сумок. Их обрабатывают с помощью специального оборудования.

- В ресторанах быстрого питания можно обрабатывать внутренности сумки и гарантировать безопасность еды. Мы хотим предложить наш проект тюменским сетям быстрого питания, - рассказала девушка.

- Супер идея! - похвалил Мишустин.

Премьеру также показали лабораторию 3D-печати, где школьники изучают IT-медицину. Как оказалось, ученики школы помогли спасти жизнь ребенку. У четырехмесячного мальчика были проблемы с сердцем, он находился в коме. Врачам никак не удавалось поставить правильный диагноз. Тогда один из врачей обратился в школу, представил МРТ и КТ снимки сердца ребенка и попросил сделать на их основе послойную 3d модель. Благодаря этому врачи смогли увидеть сердце в разрезе и поставить ребенку точный диагноз. Уже на следующий день мальчик был прооперирован. Его жизнь была спасена. Сейчас ему уже 4 года.

- Нужно отследить дальнейшую судьбу мальчика и взять его в вашу школу! - заметил Мишустин.

Во время посещения одной из лабораторий ребята попросили Мишустина задать им задачку.

- Вам посложнее или попроще? - уточнил премьер и предложил ребятам оригинальную задачку про муху и стакан. Им требовалось найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.

Но этим Мишустин не ограничился и задал детям еще и графическую задачу.

- Когда решите, отправьте мне! - попросил премьер.

После этого Мишустин отправился осматривать местные производства. На двигателестроительном заводе «Тюменские моторостроители» речь зашла о подготовке кадров. Мишустин напомнил о программе «Профессионалитет», которая соединяет учащихся с предприятиями. Сегодня в программе уже участвуют 350 тысяч учеников.

Михаил Мишустин во время посещения машиностроительного предприятия ПАО "Тюменские Моторостроители". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин во время посещения машиностроительного предприятия ПАО "Тюменские Моторостроители". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер отметил, что одна из главных задач России - это достижение технологического суверенитета.

- Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства, — сказал Мишустин.