Максим Басов, гендиректор СУЭК: «Укрепление сотрудничества с китайскими партнерами отвечает интересам наших стран»

Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

На днях в китайском издании Хуаньцю шибао вышла статья генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Максима Басова, который оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая. Промышленник считает, что оно имеет уникальные перспективы.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Российский промышленник отмечает, что Китай в своей энергетической политике руководствуется не политической конъюнктурой, а интересами безопасности и экономического роста, не забывая при этом об экологии и собственных международных обязательствах в рамках Парижского соглашения о климате.

"Поэтому в Китае гармонично развиваются все виды энергетики, включая угольную, которая в своем развитии опирается на новые экологичные технологии и экологичное топливо. Именно такое качественное топливо, прошедшее обогащение, поставляет в Китай СУЭК", - уточняет Максим Басов.

В подготовительном забое шахты имени А.Д. Рубана. Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

Помимо угля из России СУЭК активно развивает поставки в Китай других сырьевых продуктов, в том числе энергетического и металлургического угля из третьих стран, нефтяного кокса, биомассы и железной руды.

Максим Басов подчеркивает, что возможности крупнейшей российской угольной энергетической компании СУЭК значительно превышают уже достигнутый уровень – более 10 млн тонн грузов, и видит возможность увеличить объем экспорта угля в Китай до 15 миллионов тонн в год в этом году и даже больше в ближайшем будущем. "Эти проекты, вне каких-либо сомнений, отвечают интересам обеих стран, и наша миссия - реализовать их совместными усилиями», - говорит руководитель СУЭК.

Еще одно перспективное направление - поставки электроэнергии в КНР, которые на данный момент находятся на рекордном уровне. Энергетическое подразделение СУЭК, компания СГК, является 6-й энергетической компанией России по установленной мощности электростанций.

Отдельно Максим Басов остановится на такой перспективной области взаимодействия с китайскими партнерами, как машиностроение. Постоянно расширяется ассортимент продукции, которую СУЭК выпускает на своих 11 ремонтно-машиностроительных заводах. Это позволяет обеспечивать предприятия СУЭК и другие горные компании необходимыми комплектующими и сервисными услугами. При этом компания открыта для расширения сотрудничества с коллегами-машиностроителями из Китая, которые обладают необходимыми компетенциями для производства востребованной в отрасли продукции. "Такую продукцию можно производить и в Китае, и на базе наших предприятий, и в рамках совместных предприятий", - подчеркивает М.Басов.