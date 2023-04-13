Три четверти россиян собираются посмотреть первый космический фильм – «Вызов»

Юлия Пересильд на сцене премьерного показа фильма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы снова первые в космосе! Первые в кинопроизводстве космических фильмов. Накануне состоялся премьерный показ ленты «Вызов». Благодаря отваге Юлии Пересильд и Клима Шипенко зрители, наконец, получили возможность увидеть на большом экране настоящий космос. Эффектные сцены, реальные космонавты в ролях и бескрайний космос – все это покажут в кинотеатрах с 20 апреля.

Премьерный показ смогли посетить артисты, представители Роскосмоса, журналисты, и отзывы у всех были одинаково-восторженные. Сами же россияне также с нетерпением ждут выхода фильма, об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 22% россиян готовы отправиться в кинотеатры уже в конце апреля, чтобы как можно скорее увидеть первый в истории космический фильм. Респонденты признаются, что давно ждали выхода этой картины и обязательно хотят посмотреть ее на большом экране.

«Россия и человека в космос первая запустила, и кино в космосе сняла первая. Шикарно. Я бы глянул», — говорит участник исследования.

Еще 10% отмечают, что пока не знают, получится ли у них посмотреть этот фильм в кинотеатре, но им бы этого хотелось. Ведь, наверняка, в кинозале он покажется куда более зрелищным, чем в домашней гостиной.

А вот 30% опрошенных с ними не согласны. Участники опроса уверены, что хороший фильм приятно посмотреть и дома, а не тратиться на билеты в кинотеатр, поэтому они подождут, когда «Вызов» покажут по телевизору.

13% добавляют, что будут ждать появления фильма в сети, наверняка, его скоро покажут онлайн-кинотеатры, уверены респонденты.

И только 25% опрошенных заявили, что этот фильм им не интересен, и они не собираются его смотреть ни дома, ни тем более в кинотеатре. Некоторые респонденты гневно добавили, что лучше было бы потратить деньги, которые понадобились для такой масштабной картины, на что-то другое. Например, на лекарства больным детям, которым нужна срочная медицинская помощь. Другие просто отметили, что космическая тематика их не интересует.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

Напомним, ранее своими впечатлениями от просмотра фильма поделились первые зрители.

«Я посмотрела фильм «Вызов» и нахожусь просто в каком-то абсолютном шоке. Пересильд – крутая. Она – крутая!», — заявила Лариса Гузеева.

«Обязательно посмотрите фильм «Вызов» и не только потому, что он снят в космосе. Это история про человека на Земле. Человека и его сердце. Хотя то, что это все реально в космосе сделали - это КОСМОС», — рекомендовал писатель Александр Цыпкин.

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