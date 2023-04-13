Новую «Фабрику звезд» переименовали в «Музыкальный акселератор»

Звезда проекта «Голос» CHEBANOV Фото: Личный архив

Как говорила в свое время одна великая певица: «Талантам надо помогать, бездарность пробьётся сама!»

Российские продюсеры решили объединиться, создать новую «Фабрику звезд», чтобы зрители перестали наконец причитать, что в новогодних огоньках прописались одни и те же лица.

Новую «Фабрику звезд» назвали «Музыкальный акселератор». Идея проекта- создание творческого коммьюнити из артистов и ведущих специалистов музыкальнои индустрии (топ-менеджмента, саунд-продюсеров, музыкантов и т.д), которые передают свои знания и делятся собственными наработками с молодыми певцами и авторами, помогая им создать и продвинуть хиты.

-К участию принимаются заявки от начинающих музыкантов из регионов, которые хотят заявить о себе, но не знают с чего начать, — рассказывает KP.RU продюсер Ирена Кобалия.-Заявки направляются на почту konkurs@propspc.com в период с 1 апреля по 16 апреля 2023 включительно. Заявка должна содержать в себе: краткую биографию об участнике и его музыкальных достижениях, портфолио работ, ссылку на соцсети и контактные данные. К участию допускаются артисты, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста. Преимущество будет за теми, кто является автором и исполнителем своих песен, имеет опыт участия в музыкальных конкурсах и фестивалях, а также имеет активное сообщество в социальных сетях. Среди всех заявок будет отобрано 3 участника, с которыми свяжется команда конкурса. Отбор проводят артисты-кураторы и эксперты индустрии.

Среди кураторов проекта-артисты, которые самостоятельно начинали свои творческии путь без помощи именитых продюсеров, прои дя десятки кастингов, конкурсов и сотни сольных концертов. К примеру, участник телепроектов «Голос» и «Фантастика» на Первом канале CHEBANOV.

В рамках участия в проекте, артисты с помощью команды профессионалов смогут: создать и выпустить сольный мини-альбом (ЕР) из 5 песен и снять видеоклип.