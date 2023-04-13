Корь - заболевание крайне заразное, а значит, распространяется вирус очень быстро. Фото: Андрей КАРА

Новые случаи заболевания корью продолжают появляться в России. На этой неделе вирус нашли у студента РГУ нефти и газа в Москве, однокурсников отправили по домам учиться удаленно, контактировавших с заболевшим привили и отправили на карантин. До этого сообщалось о том, что вирус кори проявился в Уфе, Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, республике Дагестан. О том, кому и почему важно получить прививку от кори, какие у болезни симптомы, на своем Telegram-канале рассказала микробиолог профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, специалист в области персонализированной медицины, генетики и патофизиологии человека Анча Баранова.

ПОЧЕМУ КОРЬ ВЕРНУЛАСЬ?

Вспышки кори случались и в 2017 – 2018 годах в Европе. Тогда их связывали с наплывом мигрантов из Африки, однако ученым удалось построить достоверные модели распространения вируса. Оказалось, что дело вовсе не в мигрантах, а в снижении уровня привитых людей. Ученые доказали четкую закономерность: чем меньше людей привито от кори, тем больше вспышек инфекции происходит. В Европе корь особо наследила в Румынии, Украине и Греции. И в последние десятилетия что у нас, что в Старом Свете начинают сказываться пробоины в коллективном иммунитете, которые нанесли в том числе антипрививочники. То есть люди, сознательно выбирающие отказ от вакцинации.

А за годы пандемии к идейным «непривитым» добавились те, кто в принципе был бы не против. Но на всякий случай предпочитал держаться подальше от поликлиник, чтобы не подцепить коронавирус.

НАСКОЛЬКО КОРЬ ОПАСНА?

Заболевание крайне заразное, а значит, распространяется вирус очень быстро.

! Один человек, больной корью, может инфицировать в среднем 12 – 18 человек, сообщает микробиолог.

Причем чтобы вирус развился, нужно по инфекционным меркам очень много времени. Инкубационный период от 8 до 17 дней. А значит, понять, откуда корь пришла, сложно. За это время можно и забыть, с кем повстречался, и перезаряжать массу народа.

Из-за такой особенности вируса вспышки инфекции могут происходить неожиданно. Если за первым обнаруженным случаем последует второй, то, считай, еще десяток - другой окажутся на больничной койке, считает ученая. Происходит распространение вируса быстро. Именно поэтому сейчас крайне важно вакцинироваться тем, у кого нет записи о вакцинации от кори в медкарте.

СИМПТОМЫ КОРИ

Самостоятельно диагностировать себя или ребенка не получится, уверена Анча Баранова. Начинается заболевание как острое, с высокой температурой: нос течет, горло болит, кашель сильный. На первой стадии корь похожа на грипп.

- Диагностический признак кори, который самостоятельно крайне сложно заметить, на второй день на слизистой десен внутри рта появляются белесые точечки - пятна Бельского – Филатова – Коплика, — говорит Анча Баранова.

Чаще всего пациентов с корью изолируют в инфекционном отделении больницы. Лечения от самого вируса нет, врачи лишь копируют симптомы.

Из-за коварного характера вируса, вспышки кори могут происходить неожиданно. Фото: Shutterstock

В ЧЕМ СКРЫТАЯ УГРОЗА КОРИ

Взрослые переносят корь крайне тяжело. Поэтому если кто-то в детстве не переболел и не был вакцинирован, то лучше привиться.

! Если не уверены в том, привиты ли вы, переболели ли в детстве, то можно сдать тест на титр антител от кори (иммуноглобулины G к вирусу кори количественные). Если титр слишком низкий, стоит пройти ревакцинацию - «подбодренный» иммунитет не даст заразиться.

Помимо того, что сама болезнь тяжелая, на второй стадии вирус из крови попадает в лимфатические железы, после чего вновь выходит в кровь и тут начинается сыпь, которая остается 3 – 5 дней.

! Если к температуре присоединилась сыпь – срочно вызывайте инфекциониста на дом.

После того, как уходит сыпь, состояние обычно облегчается, пациент идет на поправку, но это еще не все. Дальше могут прийти осложнения. Например, сенсорная глухота из-за поражения слухового нерва, а то и подострый склерозирующий энцефалит, который вылечить крайне сложно.

Причем, корь – это такая «бомба замедленного действия». Вирус натуральной кори не выводится из организма, а затаивается и сидит там. Белки, которые распознаются клеточным иммунитетом, он не производит. Прячется вирус в нейронах головного мозга, где потихоньку и вызывает воспаление. Причем есть случаи, когда подострый склерозирующий энцефалит развивался и через 16 лет после перенесенной кори, и через 27 лет.

К тому же корь «прибивает» лимфоциты и клетки в них, те, что производят антитела и клетки иммунной памяти. Получается, что иммунная память стирается. Вот был ребенок привит от полиомиелита, ротавируса, от других напастей, а после того, как перенес натуральную корь, иммунитет к предыдущим инфекциям «подтирается» примерно на три года. Так что через год или полгода малыш может схватить новую инфекцию.

ВАКЦИНА ОТ КОРИ ЖИВАЯ, ЭТО СТРАШНО?

Она живая и самая эффективная, говорит микробиолог. Применяется вакцина во всем мире, а получена она была еще в конце 50-х – начале 60-х годов. Штамм в вакцине ослаблен (!) путем селекции в лаборатории. Стандартный вакцинный штамм кори получил название «Ленинград». Так что, это вакцина живая, но корь в ней не дикая, не страшная.

Роспотребнадзор напоминает:

- Полный курс вакцинации (2 вакцины, которые выполняются первый раз — с 12 по 15 месяцы жизни, второй — в 6 лет) — должен обеспечить надежную защиту от кори.

- Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.

При этом в возрасте до 36 лет вакцинация рекомендуется всем.

После 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, работникам транспорта и образовательных учреждений.

Старше 55 лет – только при контактах с больными.