Массовые расстрелы в российских школах смогут предотвратить? Приняты решительные меры

Санкт-Петербург, май 2021 г. Цветы и свечи в память о погибших в казанской гимназии № 175 у здания постоянного представительства республики Татарстан. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ильназу Галявиеву, который в 2021-м устроил стрельбу в своей бывшей гимназии в Казани, сегодня огласили приговор: пожизненное заключение. Тогда погибли 7 детей и 2 взрослых, 139 человек получили ранения. Но по-прежнему многих родителей мучает вопрос: как не допустить повторения трагедии? Как обеспечить безопасность школьников от агрессивных однокашников? К счастью, до расстрелов доходит крайне редко. Но едва ли не в каждом классе сейчас есть ученики с поведением, выходящим за рамки, у которых не задержится ударить, толкнуть, сломать руку, испортить вещи соседа по парте. И управы на таких агрессоров у педагогов нет. Но в Совете Федерации заявили, что готовят законопроект, который позволит держать на контроле таких вот потенциально опасных подростков. Убережет ли новая мера наши школы от стрелков-террористов?

ПОЛИЦИЯ ВСЕ ПРЕДВИДИТ

Речь идет о создании федерального реестра лиц с тяжелыми психическими расстройствами. Сейчас информация о таких людях – врачебная тайна. Ее-то и хотят приоткрыть и сделать доступной для МВД.

- Обсуждение этого вопроса участниками нашей рабочей группы шло непросто. Ведь есть понятие врачебной тайны. При этом если у полиции будут данные о тех, кто склонен к асоциальному поведению, шансов избежать трагедий будет гораздо больше, – пояснила председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, рассказывая об инициативе на недавней коллегии Минпросвещения.

Например, недавно в колледже в Нижнекамске преподаватели заметили, что студент проявляет повышенную тревожность. Подключили психолога, а потом и правоохранителей. Так и выяснилось, что подросток искал в интернете рецепты самодельной взрывчатки, интересовался убийствами. До беды, к счастью, не дошло. С новым законом тем более не дойдет, говорят его сторонники, ведь полиции будет проще контролировать подростков с девиантным (выходящим за рамки нормы — прим. Ред.) поведением, зная их личные данные. И родителям других детей спокойнее станет, а не как сейчас: приходите с жалобами и заявлениями, когда реальный повод будет (читай убьют или покалечат), а опасения и предчувствия к делу не пришьешь.

Законопроект на финальной рихтовке, скоро его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Ильназ Галявиев плачет во время оглашения приговора по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии. Фото: Егор Алеев/ТАСС

НЕ В ДИАГНОЗЕ ДЕЛО

А что думают по поводу инициативы медики, которые эти диагнозы ставят? Защитит ли новый закон школьников?

- Нет, не защитит. Наоборот, навредит, - считает детский врач-психиатр Анна Портнова. - Авторов закона хотелось бы спросить, насколько глубоко они исследовали причины трагедий в школах. Например, состояли ли люди, совершившие скулшутинг (так на Западе, где такое не редкость, называют массовые расстрелы в школах — прим. Ред.), на учете у психиатра? Предполагаю, что большинство из них к психиатру ни разу обращались. Во-вторых, как часто дети, которые лечатся или наблюдаются у психиатров, совершают агрессивные поступки? Отвечу – очень редко. Гораздо реже, чем подростки, у которых не диагностированы отклонения. В-третьих, явилось ли психическое заболевание причиной агрессивного поступка? Или его спровоцировали причины внешние – социально-психологические? Травля в школе, выгоревшие учителя, несправедливая оценка. Неприятие сверстниками, отсутствие поддержки взрослыми, в том числе близкими взрослыми. В большинстве трагических случаев, о которых идет речь, все это имело место.

В случае с казанским стрелком специалисты предполагали, что тригером для него могла стать застарелая обида на родителей. Это то, о чем Вы сейчас говорили?

С казанским не очень удачный пример. У него действительно было психическое расстройство. Но обратите внимание: как и многие другие стрелки, пришёл он в свою школу. Почему? Вопрос.

Селфи Ильназа Галявиева, который позже отправился в таком виде расстреливать школьников.

СТРЕСС И БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ

- Много ли сейчас детей с психическими особенностями?

- Психическое здоровье детей в популяции ухудшается. Гораздо больше наблюдаем нарушений и задержек развития, аутических расстройств. В подростковом возрасте свои проблемы. Много стрессов, в частности, сильнейший экзаменационный стресс, который нередко приводит к драматическим последствиям. Неудачно сдал ЕГЭ - жизнь окончена. Не зря некоторые страны отказались от оценок в школе. Жаль детей. Очень большие нагрузки, ещё и нормальное психологическое сопровождение учебного процесса отсутствует.

- Почему с ситуацией не справляются школьные психологи?

- Формально психологи в школах есть, но в их профессиональные обязанности входит только оценка того, как дети усваивают знания. А психологический климат, выгорание учителей, конфликтные ситуации, буллинг – это практически не принимается во внимание. Да и физически нереально, когда один психолог на тысячи детей. В случае с Сергеем Гордеевым (старшеклассник московской школы № 263 в 2014-м принес в класс ружье, убил учителя географии и полицейского, а потом держал одноклассников несколько часов в заложниках: Ред.) как раз школьный психолог обратила внимание, что с подростком что-то не то происходит, и порекомендовала родителям показать мальчика специалистам. Те отказались. Если будет создан реестр детей, состоящих на учете у психиатра, родители и вовсе перестанут обращаться к врачам. Это тупиковый путь.

…А В ЭТО ВРЕМЯ

Норматив по психологам

Его предлагает ввести Минпросвещения с 1 сентября 2024 года: для детсадов - один педагог-психолог на 200 воспитанников, для школ – один на 300, для колледжей – один на 500, для образовательных организаций для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – один на 30 человек. Это цифры из проекта приказа ведомства, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

А пока на каждого школьного психолога приходится от 148 до 882 обучающихся, в то время как средняя наполняемость московской городской школы – 550–950 человек. Эти данные приводят «Ведомости» со ссылкой на Российскую академию образования.