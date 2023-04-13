Как журналисты профессию меняли: Вперед, за мечтой! К звездам!

Фото: Иван МАКЕЕВ

Удивительно, но космос завораживает людей уже много десятилетий. И подростки 1960-х смотрели на космические артефакты теми же заинтересованными глазами, что и тинейджеры 2023 года. Почему? Все просто, про космос человечество по-прежнему знает крайне мало. Вокруг сплошные загадки и тайны. А то, что известно специалистам, далеко не все рассказывается интересно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Именно с этой напастью решил бороться телеканал «МИР». Наши коллеги и друзья придумали новую форму общения с аудиторией — медиа-экскурсию. Тем счастливчикам, которые попали в группу, предстояло познакомиться с павильоном «Космос» на ВДНХ и послушать увлекательный рассказ не только от профессиональных экскурсоводов, но и от журналистов.

Холдинг «Мир» представляла ведущая канала «Мир 24» Камила Тилова, газету «Аргументы и факты» заместитель главного редактора Дарья Буравчикова, а медиагруппу «Комсомольская правда» заместитель главного редактора Павел Садков.

По павильону «Космос» можно бродить часами, наблюдать за интерактивными стендами, прикасаться к летательным аппаратам, восхищаться предметами, побывавшими на орбите Земли. Но за каждым экспонатом скрывается интересная история. И все экскурсоводы приготовили множество захватывающих фактов о космосе.

Стартовав от спускаемого аппарата самой Валентины Терешковой, мимо станции «Мир», и стендов с газетами, участники экскурсии подошли к отсеку, рассказывающему про космическую еду. А вот и выставка скафандров, каждый из которых приготовлен для специальной космической миссии. Дальше следовали увлекательные рассказы про спутники Земли, начиная с самого маленького и заканчивая настоящими гигантами. Павильон «Космос» это еще и невероятная интерактивная площадка, где можно даже вывести на орбиту собственный спутник или сфотографироваться в спускаемом аппарате «Восток».

Фото: Иван МАКЕЕВ

После экскурсии, которой участники оказались очень довольны, выяснилось, что экскурсоводы счастливы не меньше. Да, волнение, да переживания, но зато журналистам предоставился уникальный шанс на время поменять профессию. А тщательная подготовка к рассказу позволила узнать массу любопытных фактов.

«Мой первый опыт экскурсовода воодушевил, - призналась Дарья Буравчикова из «АиФ», - хотя поначалу я и довольно сильно волновалась. Но потом подумала, что профессии журналиста и экскурсовода многое объединяет: ведь наша основная задача рассказать информацию так, чтобы заинтересовать слушателя, читателя или зрителя. И тогда я постаралась сделать ставку на любопытство экскурсантов. Например, спрашивала, знают ли они, почему первые парашюты были ярко-оранжевыми, а сейчас они белые, едят ли космонавты по-прежнему борщ из тюбиков, как выглядела первая космическая баня и почему душ в космосе сочли роскошью».

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Всем, конечно, нужно время от времени вырываться из привычного течения жизни и пробовать что-то новое, - считает Павел Садков. - Да, экскурсоводы павильона «Космос» знают о своих экспонатах значительно больше, и рассказывают интереснее. Но зато когда за дело берутся журналисты, они объясняют все что видят проще и, возможно, чуть доступнее. Самое главное, нас самих все эти экспонаты удивляют! Время от времени такие эксперименты очень полезны, но в целом, конечно, спорить с профессионалами не стоит. Спасибо каналу «Мир» за уникальную возможность узнать что-то новое и попробовать себя в необычной роли».