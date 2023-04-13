На кого работает Илон Маск? Почему бизнесмен поддержал Россию и заставил Запад посмотреть правде в глаза

Илон Маск. Фото: REUTERS

Илон Маск, отменив цензуру в приобретенном им Twitter, смешал все карты в хорошо отработанной игре сетевых медиаресурсов, которые дружно «топят» за демпартию США и президента Байдена. Мало того, что, сославшись на голосование пользователей, он вернул аккаунт Трампа. Маск еще и снабдил плашкой «получает деньги от государства» аккаунты таких столпов западного информационного мейнстрима как американский телеканал PBS и британская Би-Би-Си.

Маск, к ужасу либеральных политиков, отказался удалять пост Дмитрия Медведева, в котором тот сказал, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». На обвинения в «прокремлевской пропаганде» новый хозяин Twitter ответил: «Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно». А в интервью с корреспондентом Би-Би-Си Джеймсом Клейтоном расставил точки над «и» в вопросе, на чьей он стороне, хотя уже ясно заявил, что на выборах будет поддерживать республиканцев: «Что считать дезинформацией и почему монополией на то, чтобы что-то ею называть, обладают лишь либеральные медиаресурсы?».

Может ли такая «строптивость» Илона Маска оказать влияние на президентскую гонку, которая в США вот-вот начнется?

- Конечно, Twitter был ресурсом продемократическим, им был создан не один скандал против республиканцев, чего стоит блокирование аккаунта Трампа в то время, когда он был действующим президентом США, - комментирует ситуацию для KP.RU Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. - Но как поступит в итоге Илон Маск, давайте подождем. Заявление, конечно, громкое, но там обозначены разные варианты, создать какой-то совет, и что-то еще. Просто отменить всякую цензуру вряд ли возможно, нужна, во всяком случае, модерация, иначе на ресурс кто попадя полезет. Но то, что соцсети, новые информресуры играют ключевую роль в современных избирательных кампаниях, это непреложный факт. Практически все современные движения и даже партии за последние 10-15 лет зарождались и возникали в интернете.

- Все-таки допустим, что Маск намерен ликвидировать в Twitter цензуру. Может это спровоцировать власти на то, чтобы предпринять шаги по блокированию самого ресурса, например, поставить под сомнение законность сделки по его приобретению Маском, то есть попытаться «выбить» строптивца из игры?

- Могу только сказать, что любые санкции или запретительные меры против Twitter, крупнейшей частной компании, которую просто так за пояс не заткнуть и рот ей не закрыть, представляются маловероятными. Тем более, что это уже другая компания и по американским меркам сделать это будет непросто, это вам не RT и не иностранные агенты, для ограничения деятельности которых есть соответствующая законодательная база. Но существуют и другие методы борьбы с политическим противником и его медийными ресурсами. Замалчивание, например. Мы же видим, как важнейшие факты, скажем, связанные с ноутбуком сына Байдена, ведущими американскими СМИ вообще не замечались, как будто этого и не было. Или, наоборот, те же СМИ трубили о выдуманном «вмешательстве России» и продвигали тезис о том, что Трамп стал президентом только благодаря Москве. Американская пресса потеряла остатки каких-то былых стандартов и может писать, что угодно. Но Twitter все-таки слишком большая компания с огромным числом пользователей, чтобы «вырезать» ее из информационного поля страны.