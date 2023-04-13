США готовят черновик мирного соглашения по Украине: западные спецслужбы прекрасно понимают, к чему идет спецоперация

Украинские военнослужащие на позициях под Бахмутом. Фото: REUTERS

Разворачивающаяся сейчас геополитическая игра все сильнее вовлекает в себя различные страны и континенты. Что ждать России от глобального противостояния сверхдержав? Об этом «Радио KP.RU» поговорило с доктором политических наук, профессором кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем.

- Американский расследователь Сеймур Херш заявил, что США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России. Это правда?

- Да, это очень понятная бюрократическая логика. Я думаю, на низовом уровне абсолютно все в США хорошо всё понимают, но такие документы и папки на все случаи жизни на самом деле готовятся всегда, это регулярная американская практика, чтобы свести импровизацию к минимуму.

- А сам хозяин белого дома вообще контролирует ситуацию?

- Байден - это все-таки король, которого играет свита. То есть его задача – правильно изображать главу государства, но, по большому счету, решения за него принимает окружение. А эти люди сейчас напряжены, потому что это, в первую очередь, неоконсерваторы, и в этом плане у них достаточно плоская картина мира, где есть только белое и черное, и где ради идеологической победы можно сделать все что угодно.

На уровне спецслужб, скорее всего, все всё прекрасно понимают, но говорить подобные вещи вслух опасно для карьеры.

- А давайте вернемся ближе к нашим границам. Часть поляков говорит о том, что их задача – восстановить Речь Посполитую, причем вместе вместе с княжеством Литовским, Белоруссией и Украиной. Это возможный вариант?

- Во всяком случае, как идеологический ориентир. Как вариант, в обмен на возможность которого (пускай гипотетическую) польское общество будет готово терпеть лишения. Хотя понятно, что это история не современного польского общества. Сегодняшнее польское общество - это крестьяне, которые присвоили себе историю панов, историю дворянства.

- Нас больше всего волнует, съест Польша Украину или не съест?

- Может вполне съесть, по крайней мере 5 западных областей Украины. И, как мы видим, договоренность об этом, скорее всего, давно есть: потихоньку Киев ликвидирует все барьеры. Зеленский уже заявил, что между Польшей и Украиной не будет границы, то есть, считай, это будет одно государство. А дальше можно присовокупить Литву, в которой, по странному стечению обстоятельств, постоянно случаются скандалы, ставя под сомнение ее суверенитет.

- А Россия может стать центром притяжения, в том числе и для недружественных нынче стран стран Восточной Европы, а, возможно, и Западной?

- Да без проблем. Европа в этой ситуации оказывается объектом, а не субъектом. Объект – это всегда приз, который кто-нибудь так или иначе захватит.

Сегодня есть два проекта: американский и китайский, который, по сути, немножко переделанный советский проект. Мы ждем пока с обнародованием своей формулировки, хотя понимаем, что нам ближе китайцы. Хотя индийцы готовят свой проект, и он тоже будет интересен.

То есть в этом плане есть пока два идеологических центра притяжения, завтра, может быть, будет четыре. Вот и возникнут, соответственно, либо два макрорегиона (это очень привычно, разделение на Запад и на Восток), либо более сложная конфигурация, но сегодня об этом говорить пока еще рано.