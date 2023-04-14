Проредили посадки «Гвоздик»

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 80 «воинов света», две бронемашины, гаубицу Д-20 и склад с боеприпасами 66-й мехбригады ВСУ. Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя полтора украинских взвода, два автомобиля и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» вытесняли противника из центральных кварталов Артемовск при поддержке ВДВ на флангах. Южная группировка войск умножила на ноль три украинские роты, одну БМП, шесть бронемашин, два автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 20 бойцов самостийной, две бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и склад с боеприпасами 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении отравлены к праотцам до 35 солдат ВСУ, две бронемашины и САУ «Гвоздика». ПВО за сутки перехватила 9 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 6 украинских беспилотников. Вот, новый недолет.

Кибератаками из незалежной дирижируют американцы

За массированными кибератаками с территории Украины против критической инфраструктуры России, по данным ФСБ России, стоят Пентагон и страны НАТО. В российской спецслужбе могут устанавливать конкретных лиц, организации и заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, для привлечения их к ответственности. ЦОС ФСБ России заявил: «С начала 2022-го зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие о том, что США и страны НАТО задействовали украинскую территорию для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России». По данным ФСБ, сетевая инфраструктура Украины используется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия. А для маскировки своей причастности Вашингтон представляет «автором» кибератак Киев. А именно - хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информ-ресурсы. Маскируй, не маскируй, все-равно получишь...

Украинец пытался сжечь себя в Кракове ради защиты родины

Немолодой гражданин Украины пытался покончить с собой у генконсульстве незалежной в Польше, в Кракове. 63-летний украинец выкрикивал призывы к землякам вернуться на родину и защитить страну от русских. Герострата недоделанного потушили, но остался вопрос: почему сам он не возвращается в самостийную и не бежит с автоматом на Донбасс? Одышка, печень пошаливает, артроз?

В Турции скопилось три десятка судов с миллионом тонн продовольствия

По данным российского МИД, зерновая сделка продолжает вызывать вопросы: «В территориальных водах Турции проверки ожидают 28 судов, на них более миллиона тонн продовольствия». По данным нашего внешнеполитического ведомства, сотрудники ООН в координационном центре отказались составлять график инспекционного плана. Так они пытаются поддержать требования Киева по регистрации судов в зерновой сделке. А сделка эта пока продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт агропроудкции киевского режима в интересах исключительно западных стран. Африка в ауте, Банковая в шоколаде.

У Киева вся надежды на манекены

ВСУ наловчились использовать лодки с манекенами на херсонском направлении. Так они выявляют огневые точки российской армии. Об этом рассказал ТАСС российский боец с позывным Черномор. По его словам, когда ВСУ направляют лодки с манекенами через Днепр, а наши начинают вести огонь со всех позиций сразу, то «украинская сторона все фиксируют и сразу начинаются прилеты артиллерии». Таких попыток атак через Днепр за последнее время было несколько, но все их успешно отбили ВС РФ. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о данных по подготовке к форсированию Днепра подразделений ВСУ, которые маневрируют и меняют позиции, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавсредства. Но, согласно народной примете, редкий «воин света» доплывает до середины Днепра.

Черное море не станет морем НАТО

Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО» - по аналогии с Балтийским. Но у альянса нет четкой стратегии на этот счет. Кулеба сообщил: «Призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий». Как связаны призывы к демилитаризации Черноморья с желанием отдать его под контроль крупнейшего в мире военного блока, министр не пояснил. На это обратил внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Заявление основывается на двух противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО». И напомнил, что это море было и остается общим для всех прибрежных стран. Впрочем, незалежная с такими заявлениями скоро может перестать быть прибрежной страной.

Его звали Юра, и он улетел в Турцию

По данным ФСБ, организаторами убийства Владлена Татарского ( в миру Макса Фомина), погибшего 2 апреля при взрыве в питерском кафе Street Food Bar №1, были спецслужбы незалежной и их агентура из числа российских оппозиционеров. ФСБ совместно с СКР установила соучастника убийства военкора и писателя: вместе с Дарьей Треповой преступление готовил Юрий Денисов, 36-летний член украинской диверсионно-террористической группы. Он по заданию украинских спецслужб в феврале 2023-го прибыл из Киева через Латвию в Подмосковье, и собирал сведения об образе жизни Максима Фомина. Денисов купил авто и арендовал квартиру рядом с домом военкора. При помощи сервиса экспресс-доставки через посредника передал Треповой в столице России взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора. 3 апреля диверсант транзитом через Армению улетел из России в Турцию. Его собираются объявить в международный розыск. Да он же сам же всплывет — ведь такое не тонет...

Навка собирается с ледовым шоу в Луганск

Татьяна Навка Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в Турине-2006, заявила РИА Новости, что сейчас утверждает даты проведения своего ледового шоу в столице Луганской народной республики. В конце минувшего года компания Навки выиграла государственный грант на проведение в Луганске своего успешного мюзикла на льду «Руслан и Людмила». Навка сообщила: «Да, планируется шоу в Луганске, даты пока с местным министерством культуры утверждаем удобные. Это же не просто приехать, нужно лед еще заливать». Когда -то здесь был горячий снег, теперь будет горячий лед.

Три диверсанта пойдут по этапу

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе задержали трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы Украины. Они причастны к совершению терактов в регионе. Балицкий заявил: «Именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна и вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации». У диверсантов изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным бомбам. Их они доставали из долговременных схронов, заложенных агентами Службы безопасности Украины еще в прошлом году. По мнению Балицкого, за совершенные преступления задержанным может грозить пожизненный тюремный срок.