МВД России нашло 3 миллиарда рублей пользователей криптобиржи «WEX»

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Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи «WEX».

«Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.» По версии следствия, в октябре 2018 года злоумышленник заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу. Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в ее обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам, присвоив имущество стоимостью более 3 миллиардов рублей», - сообщил врио начальника 3 отдела УРОПД Следственного департамента МВД России подполковник полиции Андрей Титов.

Ряд изданий в этой связи упоминает бывшего системного администратора криптобиржи «WEX»р Александра Билюченко (Иванова).

Ранее СМИ сообщали, что пять лет назад эта криптобиржа входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей. Ей успели воспользоваться почти миллион человек. Потом у ее сотрудников возникли какие-то разногласия, и они решили закрыть биржу. Вот только клиентов предупредить не успели.

В МВД России продемонстрировали кадры обысков, где у бывшего администратора изымают сотни тысяч долларов.

«Для возмещения причиненного имущественного вреда юридическому лицу и обеспечения исков пользователей следователем наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4,3 млрд рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявляет подполковник Титов, и предупреждает пользователей криптобиржи «WEX», что они вправе обращаться в суд, подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица «World Exchange Services Pte. Ltd.».