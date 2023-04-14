Анекдоты: Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубочком

- Когда я с тобой, мне не хочется думать ни о работе, ни о карьере…
- Карьер сам себя не выкопает! Петрович, попробуй еще раз экскаватор завести!
* * *
Пошел на свидание вслепую. Договорились встретиться в парке.
Я сел на скамейку и отправил девушке сообщение: «Я уже в парке, сижу на скамейке рядом с толстушкой».
Эту пощечину я запомнил на всю жизнь.
* * *
Познать, что такое бесконечность, можно, наверное, единственным способом: попытаться выбить всю пыль из ковра.
* * *
- Борода сейчас в моде, поэтому я ее отращиваю.
- Не уверен, что ты сделала правильный выбор, Наташа…
* * *
Ужин предпочитаю съедать сам. Зачем мне упитанные, лоснящиеся от жира враги?
* * *
- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
- Есть.
- А почему она с нами не связывается?
- Так разумная же.
* * *
Криминальная сводка: в связи с сильнейшими порывами ветра Чебурашка был зверски избит собственными ушами.
* * *
Мужик молится:
- Сам я несчастный, дети мои несчастные, народ мой несчастный!
Бог - ему:
- Не ной!
Мужик:
- Правильно, я не Ной, я Моисей!
* * *
Помню, в детстве я много рисовал фломастерами, заправленными спиртом.
Наутро сильно болела голова. Приходилось еще чуть-чуть порисовать.
* * *
- Исаак Абрамович, а почему вы себе такого странного бухгалтера взяли - лысый, хромой, ушастый?
- Зато какие приметы!
* * *
Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: «резидент - нерезидент»...
- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой...
* * *
Не понимаю, как у Бога может быть всего 10 заповедей для всего мира? У моей жены - 123 заповеди только для нашего дома.
* * *
Если вы вдруг заблудились в лесу и не знаете, что делать и куда идти, то, главное, без паники, просто начните разговаривать вслух о политике.
Обязательно кто-то появится, чтобы с вами поспорить.
* * *
Я не храплю! Просто во сне на мотоцикле гоняю!
* * *
- Люся, где чай? Я никак не могу найти...
- Боже, какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под какао с наклейкой «соль».
* * *
Сидел дома. Грустно.
Пришел друг и говорит:
- Не грусти… Щас спою!
И ведь споил, гад.