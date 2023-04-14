Анекдоты: Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубочком

- Когда я с тобой, мне не хочется думать ни о работе, ни о карьере…

- Карьер сам себя не выкопает! Петрович, попробуй еще раз экскаватор завести!

* * *

Пошел на свидание вслепую. Договорились встретиться в парке.

Я сел на скамейку и отправил девушке сообщение: «Я уже в парке, сижу на скамейке рядом с толстушкой».

Эту пощечину я запомнил на всю жизнь.

* * *

Познать, что такое бесконечность, можно, наверное, единственным способом: попытаться выбить всю пыль из ковра.

* * *

- Борода сейчас в моде, поэтому я ее отращиваю.

- Не уверен, что ты сделала правильный выбор, Наташа…

* * *

Ужин предпочитаю съедать сам. Зачем мне упитанные, лоснящиеся от жира враги?

* * *

- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?

- Есть.

- А почему она с нами не связывается?

- Так разумная же.

* * *

Криминальная сводка: в связи с сильнейшими порывами ветра Чебурашка был зверски избит собственными ушами.

* * *

Мужик молится:

- Сам я несчастный, дети мои несчастные, народ мой несчастный!

Бог - ему:

- Не ной!

Мужик:

- Правильно, я не Ной, я Моисей!

* * *

Помню, в детстве я много рисовал фломастерами, заправленными спиртом.

Наутро сильно болела голова. Приходилось еще чуть-чуть порисовать.

* * *

- Исаак Абрамович, а почему вы себе такого странного бухгалтера взяли - лысый, хромой, ушастый?

- Зато какие приметы!

* * *

Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: «резидент - нерезидент»...

- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой...

* * *

Не понимаю, как у Бога может быть всего 10 заповедей для всего мира? У моей жены - 123 заповеди только для нашего дома.

* * *

Если вы вдруг заблудились в лесу и не знаете, что делать и куда идти, то, главное, без паники, просто начните разговаривать вслух о политике.

Обязательно кто-то появится, чтобы с вами поспорить.

* * *

Я не храплю! Просто во сне на мотоцикле гоняю!

* * *

- Люся, где чай? Я никак не могу найти...

- Боже, какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под какао с наклейкой «соль».

* * *

Сидел дома. Грустно.

Пришел друг и говорит:

- Не грусти… Щас спою!

И ведь споил, гад.